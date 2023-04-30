Zatürree aşısı hastaların ayağına gidiyor

İstanbul’un 5 ilçesinde Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında kronik rahatsızlığı olan, eve ve yatağa bağımlı hale gelen hastalara evde pnömokok (zatürree) aşısı yapılmaya başladı.Kamu Hastaneleri 3’üncü Bölge Başkanlığı Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatör Hekimi Uzman Dr. Beyza Arpacı Saylar, Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler, Esenler ve Güngören’de sisteme kayıtlı 10 bin hastaya 20 kişilik ekiple sağlık hizmeti ulaştırdıklarını söyledi. İlk etapta Sağlık Bakanlığı Aşı Takip Sistemi’nden tarama yapıldığını belirten Saylar, “Hastalar eve ya da yatağa bağımlı oldukları için ikincil enfeksiyon görülme sıklığı sağlıklı bireylere oranla daha yüksek. Bu nedenle kendilerini aradığımızda aşı olmak istiyorlar mı diye soruyoruz. İsteyenlere aşı uyguluyoruz” dedi.