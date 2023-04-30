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Hayat

Zatürree aşısı hastaların ayağına gidiyor

Kronik rahatsızlığı olan yatağa bağımlı hastalarda zatürree çok sık görülüyor. Daha önce pnömokok aşısı olmayan, öksürük, ateş, bağışıklığı zayıflatan ek hastalığı ya da kanser tedavisi görmeyen kişilere, ücretsiz uygulanan KPA 13-Pnömokok aşısı zatürreeye karşı hayat boyu bağışıklık sağlıyor.

Aybike Eroğlu
04:00 . 30/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Evde Sağlık Hizmeti.

Evde Sağlık Hizmeti.

İstanbul’un 5 ilçesinde Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında kronik rahatsızlığı olan, eve ve yatağa bağımlı hale gelen hastalara evde pnömokok (zatürree) aşısı yapılmaya başladı.Kamu Hastaneleri 3’üncü Bölge Başkanlığı Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatör Hekimi Uzman Dr. Beyza Arpacı Saylar, Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler, Esenler ve Güngören’de sisteme kayıtlı 10 bin hastaya 20 kişilik ekiple sağlık hizmeti ulaştırdıklarını söyledi. İlk etapta Sağlık Bakanlığı Aşı Takip Sistemi’nden tarama yapıldığını belirten Saylar, “Hastalar eve ya da yatağa bağımlı oldukları için ikincil enfeksiyon görülme sıklığı sağlıklı bireylere oranla daha yüksek. Bu nedenle kendilerini aradığımızda aşı olmak istiyorlar mı diye soruyoruz. İsteyenlere aşı uyguluyoruz” dedi.

AŞILARI MUHAFAZA EDİYORUZ

Aşı Sorumlu Hemşiresi Şeyma Yücel, aşıların gerekli şartlar sağlanarak hastalara ulaştırıldığını ifade etti.

“BAŞKA İYİLİK OLUR MU?”

3 yıldır evde sağlık hizmetine kayıtlı olan Osman Kaya’ya (89), onam alındıktan sonra doktor tarafından zatürree aşısı uygulandı. Kendisinin de eski bir sağlık çalışanı olduğunu ifade eden Kaya, sunulan hizmetle ilgili memnuniyetini, "Dünyada bundan başka iyilik mi olur" cümlesiyle ifade etti.



#Dünya Sağlık Örgütü
#Kronik Hastalık
#Evde Sağlık Hizmeti
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