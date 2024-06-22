TÜİK enflasyon rakamları haziran 2024 ekonominin en önemli gündem maddelerinden oldu. Enflasyon rakamları, emekli ve memur maaşları için belirleyici oluyor. Tüketici Fiyat Endeksi mayısta yüzde 3,37 artarken, yıllık bazda yüzde 75,45 olmuştu. TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon verisi ile beraber 6 aylık enflasyon rakamları da kesinleşecek. Peki, 2024 Haziran enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

HAZİRAN AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLUYOR

Mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 3.37 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için yüzde 4.53, Mart ayı için yüzde 3.16, Nisan ayı için yüzde 3,18, Mayıs ayı için de yüzde 22.7 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Ancak bu zam Temmuz ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye kalan Mayıs ve Haziran ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası'nın anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,64 iken, bu anket döneminde yüzde 43,52 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken, bu anket döneminde yüzde 31,79 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,33 ve yüzde 20,33 olarak gerçekleşmiştir.

MAYIS ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 oldu.

Enflasyon beş aylık süreçte yüzde 22,72 olarak açıklandı.

Kira zam oranını belirleyen on iki aylık ortalama enflasyon yüzde 62,51 oldu.







