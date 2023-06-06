Apple, 5 Haziran Pazartesi günü düzenlediği WWDC 2023 etkinliğinden hemen sonra Türkiye’de birçok ürününde yeni bir zam yaptı. Yapılan zammın ardından Airpods 3. nesil, Airpods Max güncel fiyatları merak konusu oldu. Mayıs ayında gelen zamla birlikte 4.499 TL olan 3. nesil Airpods 4.699 TL oldu. 15.499 TL olan AirPods Max ise yeni zamla birlikte 16.499 TL oldu. İşte Airpods 3. nesil ve Airpods Max özellikleri ve güncel fiyatlar.