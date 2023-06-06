iPad 9. nesil, iPad pro 11 ve 12.9 inç, iPad Air fiyatı ve özellikleri
Apple, 5 Haziran Pazartesi günü düzenlediği WWDC 2023 etkinliğinden hemen sonra Türkiye’de birçok ürününde yeni bir zam yaptı. Yapılan zammın ardından iPad 9. nesil, iPad pro 11 ve 12.9 inç, iPad Air fiyatları gündemde yerini aldı. İşte detaylar.
İPAD 9. NESİL, İPAD PRO 11 VE 12.9 İNÇ, İPAD AİR FİYATLARI VE ÖZELLİKLERİ
İPAD FİYATLARI
11 inç ekran eski başlangıç fiyatı: 21.999 TL / Yeni başlangıç fiyatı: 22.999 TL
12.9 inç ekran eski başlangıç fiyatı: 30.999 TL / Yeni başlangıç fiyatı: 32.499 TL
64 GB eski başlangıç fiyatı: 16.299 TL / Yeni başlangıç fiyatı: 17.299 TL
256 GB eski başlangıç fiyatı: 20.099 TL / Yeni başlangıç fiyatı: 21.299 TL
64 GB eski fiyatı: 11.999 TL / Yeni fiyatı: 12.799 TL
256 GB eski fiyatı: 15.799 TL / Yeni fiyatı: 16.799 TL
64 GB eski fiyatı: 8.999 TL / Yeni fiyatı: 9.499 TL
256 GB eski fiyatı: 12.799 TL / Yeni fiyatı: 13.499 TL
64 GB eski fiyatı: 13.999 TL / Yeni fiyatı: 14.799 TL
256 GB eski fiyatı: 17.799 TL / Yeni fiyatı: 18.799 TL
İPAD 9. NESİL ÖZELLİKLERİ
10.2" Retina
2160x1620, 264 ppi
500 nit parlaklık
sRGB, True Tone
Apple A13 Bionic
6-core CPU
4-core GPU
8-core Neural Engine
3GB
64GB ve 256GB
Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2
Gigabit-class LTE, 3G, GPS
Nano-SIM, eSIM
Portrait Camera
12MP, f/2.4 diyafram
Ortalı
Retina Flaş
1080p video @ 60 fps
8MP, f/2.4
HDR 1080p video @ 30 fps
720p video @ 120 fps
8557 mAh (32.4 Wh)
10 saate kadar video (Wi-Fi)
9 saate kadar video (hücresel)
2 hoparlör
TouchID
Lightning, 3.5 mm ses, Smart Connector
1'inci nesil Apple Pencil
Uzay Grisi, Gümüş
İPAD PRO 11 İNÇ ÖZELLİKLERİ
11 inç M2 iPad Pro özellikleri:
11 inç 2388 x 1668 Liquid Retina (IPS LCD), 600 nit parlaklık, P3 renk gamutu, True Tone, ProMotion, Apple Pencil (2. nesil) ve dokunmadan algılama desteği
İşlemci: Apple M2 çip, 4 performans-4 verimlilik toplam 8 çekirdekli CPU, 10 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine,
İPAD AİR ÖZELLİKLERİ
GENEL ÖZELLİKLER
Tablet
iPad Air
iOS
iOS 7
EKRAN
9.7 İnç
2048 x 1536 Piksel
264 PPI
IPS
Retina Ekran
Çoklu Dokunmatik
BELLEK & DEPOLAMA
1 GB
16 GB
Yok
32 GB
64 GB
128 GB
İŞLEMCİ
Apple A7 (64-Bit)
200 MHz MHz
2 Çekirdek
2x 1.3 GHz Cyclone 64-bit
28 nm
64-bit
1.30 GHz
PowerVR G6430 MP4
KAMERA
Var
5.0 MP
- BSI
- Elle Odaklama
- HDR
- Konum Etiketleme
- Otomatik Odaklama
- Pozlama Denetimi
- Yüz Tanımlama
Var
- FaceTime HD Görüntülü Görüşme
- Konum Etiketleme
- Yüz Algılama
- 1.3 MP
- 720p
BAĞLANTILAR
Yok
Yok
Var
Wi-Fi 4 (802.11n)
Dual-Band (5GHz)
Wi-Fi Hotspot
Var
4.0
1 Adet USB 2.x
TASARIM
240 mm
169.5 mm
7.5 mm
469 gr
Gri
Gümüş
DÖKÜMAN & DİĞER
8820 mAh
Lityum Polimer
32.4 Wh
Işık Sensörü
İvme Ölçer
Jeomanyetik Sensör (Pusula)
Jiroskop
Lightning ile Şarj