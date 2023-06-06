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iPad 9. nesil, iPad pro 11 ve 12.9 inç, iPad Air fiyatı ve özellikleri

Apple'ın gerçekleştirdiği ve iOS 17 ile ilk karma gerçeklik başlığını sunduğu WWDC 23 etkinliğini sonrasında Türkiye'de sattığı birçok ürünün fiyatına zam geldi. Yeni fiyatı merak edilenler ürünler arasında iPad 9. nesil, iPad pro 11 ve 12.9 inç, iPad Air yer aldı. İşte iPad 9. nesil, iPad Mini ve iPad Air güncel fiyatları.

16:24 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
iPad 9. nesil, iPad pro 11 ve 12.9 inç, iPad Air fiyatı ve özellikleri

iPad 9. nesil, iPad pro 11 ve 12.9 inç, iPad Air fiyatı ve özellikleri

Apple, 5 Haziran Pazartesi günü düzenlediği WWDC 2023 etkinliğinden hemen sonra Türkiye’de birçok ürününde yeni bir zam yaptı. Yapılan zammın ardından iPad 9. nesil, iPad pro 11 ve 12.9 inç, iPad Air fiyatları gündemde yerini aldı. İşte detaylar.

İPAD 9. NESİL, İPAD PRO 11 VE 12.9 İNÇ, İPAD AİR FİYATLARI VE ÖZELLİKLERİ

İPAD FİYATLARI

iPad Pro

11 inç ekran eski başlangıç fiyatı: 21.999 TL / Yeni başlangıç fiyatı: 22.999 TL

12.9 inç ekran eski başlangıç fiyatı: 30.999 TL / Yeni başlangıç fiyatı: 32.499 TL

iPad Air

64 GB eski başlangıç fiyatı: 16.299 TL / Yeni başlangıç fiyatı: 17.299 TL

256 GB eski başlangıç fiyatı: 20.099 TL / Yeni başlangıç fiyatı: 21.299 TL

iPad 10. nesil

64 GB eski fiyatı: 11.999 TL / Yeni fiyatı: 12.799 TL

256 GB eski fiyatı: 15.799 TL / Yeni fiyatı: 16.799 TL

iPad 9. nesil

64 GB eski fiyatı: 8.999 TL / Yeni fiyatı: 9.499 TL

256 GB eski fiyatı: 12.799 TL / Yeni fiyatı: 13.499 TL

iPad mini

64 GB eski fiyatı: 13.999 TL / Yeni fiyatı: 14.799 TL

256 GB eski fiyatı: 17.799 TL / Yeni fiyatı: 18.799 TL

İPAD 9. NESİL ÖZELLİKLERİ

Ekran

10.2" Retina

2160x1620, 264 ppi

500 nit parlaklık

sRGB, True Tone

İşlemci

Apple A13 Bionic

6-core CPU

4-core GPU

8-core Neural Engine

Bellek

3GB

Depolama

64GB ve 256GB

Bağlantı

Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2

Gigabit-class LTE, 3G, GPS

Nano-SIM, eSIM

Ön Kamera

Portrait Camera

12MP, f/2.4 diyafram

Ortalı

Retina Flaş

1080p video @ 60 fps

Arka Kamera

8MP, f/2.4

HDR 1080p video @ 30 fps

720p video @ 120 fps

Batarya

8557 mAh (32.4 Wh)

10 saate kadar video (Wi-Fi)

9 saate kadar video (hücresel)

Ses

2 hoparlör

Güvenlik

TouchID

Portlar

Lightning, 3.5 mm ses, Smart Connector

Apple Pencil

1'inci nesil Apple Pencil

Renk

Uzay Grisi, Gümüş

İPAD PRO 11 İNÇ ÖZELLİKLERİ

11 inç M2 iPad Pro özellikleri:

Ekran:

11 inç 2388 x 1668 Liquid Retina (IPS LCD), 600 nit parlaklık, P3 renk gamutu, True Tone, ProMotion, Apple Pencil (2. nesil) ve dokunmadan algılama desteği

İşlemci: Apple M2 çip, 4 performans-4 verimlilik toplam 8 çekirdekli CPU, 10 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine,

Kamera:
Ana kamera:
12 Megapiksel, ƒ/1.8 diyafram, 4K 60 kare video kayıt, Sinematik video stabilizasyonu
Geniş açı:
10 Megapiksel, ƒ/2.4 diyafram, 125 derece görüş alanı, 2 kat optik uzaklaştırma, 5 kat djital zoom
Bağlantılar:
Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, 5G, Gigabit LTE
Renk seçenekleri
: Gümüş, Uzay Grisi
Bellek:
8 GB / 16 GB
Depolama:
128 GB, 256 GB, 512 GB, 1TB, 2 TB
Boyut:
247,6 mm x 178,5 mm x 5,9 mm
Ağırlık:
466 gram – 468 gram
Kutu içeriği:
iPad Pro, USB-C Şarj Kablosu (1 metre), 20 W USB-C Güç Adaptörü

İPAD AİR ÖZELLİKLERİ

GENEL ÖZELLİKLER

Cihaz Tipi

Tablet

Seri

iPad Air

İşletim Sistemi

iOS

İşletim Sistemi Versiyonu

iOS 7

EKRAN

Ekran Boyutu

9.7 İnç

Ekran Çözünürlüğü

2048 x 1536 Piksel

Piksel Yoğunluğu

264 PPI

Ekran Teknolojisi

IPS

Ekran Özellikleri

Retina Ekran

Parmak İzi Tutmaz Kaplama

Çoklu Dokunmatik

BELLEK & DEPOLAMA

Bellek (RAM)

1 GB

Dahili Depolama

16 GB

Hafıza Kartı Desteği

Yok

Diğer Depolama Seçenekleri

32 GB

64 GB

128 GB

İŞLEMCİ

Yonga Seti (Chipset)

Apple A7 (64-Bit)

GPU Frekansı

200 MHz MHz

CPU Çekirdeği

2 Çekirdek

Ana İşlemci (CPU)

2x 1.3 GHz Cyclone 64-bit

CPU Üretim Teknolojisi

28 nm

İşlemci Mimarisi

64-bit

CPU Frekansı

1.30 GHz

Grafik İşlemcisi (GPU)

PowerVR G6430 MP4

KAMERA

Arka Kamera

Var

Arka Kamera Çözünürlüğü

5.0 MP

Arka Kamera Özellikleri
  • BSI
  • Elle Odaklama
  • HDR
  • Konum Etiketleme
  • Otomatik Odaklama
  • Pozlama Denetimi
  • Yüz Tanımlama
Ön Kamera

Var

Ön Kamera Özellikleri
  • FaceTime HD Görüntülü Görüşme
  • Konum Etiketleme
  • Yüz Algılama
  • 1.3 MP
  • 720p

BAĞLANTILAR

4G

Yok

3G

Yok

Kablosuz (Wi-Fi)

Var

Kablosuz Özellikleri

Wi-Fi 4 (802.11n)

Dual-Band (5GHz)

Wi-Fi Hotspot

Bluetooth

Var

Bluetooth Versiyonu

4.0

Diğer Bağlantılar

1 Adet USB 2.x

TASARIM

Boy

240 mm

En

169.5 mm

Kalınlık

7.5 mm

Ağırlık

469 gr

Renk Seçenekleri

Gri

Gümüş

DÖKÜMAN & DİĞER

Pil Kapasitesi

8820 mAh

Pil Özellikleri

Lityum Polimer

32.4 Wh

Diğer Özellikler

Işık Sensörü

İvme Ölçer

Jeomanyetik Sensör (Pusula)

Jiroskop

Lightning ile Şarj



#iPad 9. nesil
#Apple
#iPad pro 11
#iPad Air
#tablet
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