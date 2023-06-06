Airpods 3. nesil, Airpods Max fiyatı ve özellikler
Apple'ın gerçekleştirdiği ve iOS 17 ile ilk karma gerçeklik başlığını sunduğu WWDC 23 etkinliğini sonrasında Türkiye'de sattığı birçok ürünün fiyatına zam geldi. Yeni fiyatı merak edilenler arasında AirPods 3. nesil ve AirPods Max kulaklıkları yer aldı. İşte detaylar.
AİRPODS 3. NESİL VE AİRPODS MAX FİYATLARI VE ÖZELLİKLERİ
Eski fiyatı: 3.249 TL / Yeni fiyatı: 3.399 TL
Eski fiyatı: 4.499 TL / Yeni fiyatı: 4.699 TL
Eski fiyatı: 4.299 TL / Yeni fiyatı: 4.499 TL
Eski fiyatı: 5.899 TL / Yeni fiyatı: 6.199 TL
Eski fiyatı: 15.499 TL / Yeni fiyatı: 16.499 TL
3. NESİL AİRPODS ÖZELLİKLERİ
- H1 çip
- Tek şarjla 6 saate varan müzik dinleme süresi (Kutuyla birlikte 30 saat)
- IPX4 tere ve suya dayanıklılık
- Daha sezgisel çalışan dokunma kontrolleri
- Dolby Atmos desteği
- Kablosuz şarj ve MagSafe desteği
- Bluetooth 5.0
- Dinamik kafa izleme özellikli uzamsal ses
AİRPODS MAX ÖZELLİKLERİ
Kullanım Şekli - Kablosuz
Empedans (Ohm) - YOK
Bağlantı Özellikleri - Wireless
Mikrofon - Var
Menşei - Çin
Garanti - 24 ay
Genişlik - 168,6 mm
Derinlik - 83,4 mm
Ağırlık - 384,8 g
Yükseklik - 187,3 mm
Mıknatıs tipi - Neodim
Sürücü türü - Dinamik
Gürültü azaltma türü - Aktif
Kulaklık çeşidi - Dış
Bluetooth versiyonu - 5.0
USB Bağlantısı - Yok
Bluetooth - Var
Lightning Bağlantısı -Var
Bağlantı teknolojisi - Kablosuz
3,5 mm konektörleri - Yok
Ürün tipi - Kulaklık
Kulaklık türü - Binoral
Önerilen kullanım - Aramalar/Müzik
Ses kontrolü - Rotary
Takma tipi - Saç bandı
Renk adı - Space Grey
Ürün rengi - Gri
Taşıma kutusu - Var
Pakete dahil kablolar - USB Type-C to Lightning
Mikrofon tipi - Ankastre
Mikrofon adedi - 9
Malzeme - Alüminyum, Örgü, Paslanmaz çelik