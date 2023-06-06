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Airpods 3. nesil, Airpods Max fiyatı ve özellikleri

Apple, 5 Haziran Pazartesi günü düzenlediği WWDC 2023 etkinliğinden hemen sonra Türkiye’de birçok ürününde yeni bir zam yaptı. Yapılan zammın ardından Airpods 3. nesil, Airpods Max güncel fiyatları merak konusu oldu. Mayıs ayında gelen zamla birlikte 4.499 TL olan 3. nesil Airpods 4.699 TL oldu. 15.499 TL olan AirPods Max ise yeni zamla birlikte 16.499 TL oldu. İşte Airpods 3. nesil ve Airpods Max özellikleri ve güncel fiyatlar.

15:41 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Airpods 3. nesil, Airpods Max fiyatı ve özellikler

Airpods 3. nesil, Airpods Max fiyatı ve özellikler

Apple'ın gerçekleştirdiği ve iOS 17 ile ilk karma gerçeklik başlığını sunduğu WWDC 23 etkinliğini sonrasında Türkiye'de sattığı birçok ürünün fiyatına zam geldi. Yeni fiyatı merak edilenler arasında AirPods 3. nesil ve AirPods Max kulaklıkları yer aldı. İşte detaylar.

AİRPODS 3. NESİL VE AİRPODS MAX FİYATLARI VE ÖZELLİKLERİ

AirPods (2. nesil)

Eski fiyatı: 3.249 TL / Yeni fiyatı: 3.399 TL

AirPods (3. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu

Eski fiyatı: 4.499 TL / Yeni fiyatı: 4.699 TL

AirPods (3. nesil) ve Lightning Şarj Kutusu

Eski fiyatı: 4.299 TL / Yeni fiyatı: 4.499 TL

AirPods Pro (2. nesil)

Eski fiyatı: 5.899 TL / Yeni fiyatı: 6.199 TL

AirPods Max

Eski fiyatı: 15.499 TL / Yeni fiyatı: 16.499 TL

3. NESİL AİRPODS ÖZELLİKLERİ

  • H1 çip
  • Tek şarjla 6 saate varan müzik dinleme süresi (Kutuyla birlikte 30 saat)
  • IPX4 tere ve suya dayanıklılık
  • Daha sezgisel çalışan dokunma kontrolleri
  • Dolby Atmos desteği
  • Kablosuz şarj ve MagSafe desteği
  • Bluetooth 5.0
  • Dinamik kafa izleme özellikli uzamsal ses

AİRPODS MAX ÖZELLİKLERİ

Teknik Özellikler

Kullanım Şekli - Kablosuz

Empedans (Ohm) - YOK

Bağlantı Özellikleri + Portlar

Bağlantı Özellikleri - Wireless

Multimedya

Mikrofon - Var

Genel Özellikler

Menşei - Çin

Garanti - 24 ay

Ağırlık & boyutlar

Genişlik - 168,6 mm

Derinlik - 83,4 mm

Ağırlık - 384,8 g

Yükseklik - 187,3 mm

Kulaklık

Mıknatıs tipi - Neodim

Sürücü türü - Dinamik

Gürültü azaltma türü - Aktif

Kulaklık çeşidi - Dış

Bağlantı

Bluetooth versiyonu - 5.0

USB Bağlantısı - Yok

Bluetooth - Var

Lightning Bağlantısı -Var

Bağlantı teknolojisi - Kablosuz

3,5 mm konektörleri - Yok

Performans

Ürün tipi - Kulaklık

Kulaklık türü - Binoral

Önerilen kullanım - Aramalar/Müzik

Ses kontrolü - Rotary

Takma tipi - Saç bandı

Renk adı - Space Grey

Ürün rengi - Gri

Paket içeriği

Taşıma kutusu - Var

Pakete dahil kablolar - USB Type-C to Lightning

Mikrofon

Mikrofon tipi - Ankastre

Mikrofon adedi - 9

Tedarikçi özellikleri

Malzeme - Alüminyum, Örgü, Paslanmaz çelik




#Airpods 3. nesil
#Airpods Max
#Apple
#bluetooth kulaklık
2 saat önce
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