İSKİ baraj doluluk oranı belli oldu: 22 Ekim İstanbul barajlarında ne kadar su kaldı, doluluk oranı yüzde kaç?

17:0922/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
İstanbul baraj doluluk oranı

Son haftalarda İstanbul’daki barajlardaki doluluk oranlarında gözle görülür bir azalma yaşanıyor. Mevsim normallerinin altında seyreden yağış miktarı ve artan sıcaklıklar, kentin su rezervlerini olumsuz etkiliyor. Özellikle Ömerli, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında kritik seviyeler dikkat çekiyor. Kent genelinde su tasarrufu çağrıları yapılırken, vatandaşlar da barajlardaki doluluk oranlarını ve olası su kesintisi riskini yakından izliyor. Peki, 22 Ekim itibarıyla İSKİ verilerine göre İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu?

İstanbul’da su sağlayan barajlarda son dönemde yaşanan ciddi düşüş, yağışların yetersizliğiyle birlikte daha da belirgin hale geldi. Özellikle yaz ve kış aylarında beklenen yağışların gerçekleşmemesi, büyükşehirlerde su kaynaklarının azalmasına neden olurken, İstanbul’daki barajların mevcut durumu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte İSKİ baraj doluluk oranları.

22 Ekim İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul'daki; Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere gibi barajlarda toplam su oranı yüzde 23,57 olarak ölçüldü.

İstanbul barajları doluluk oranları

İSKİ'nin verilerine göre 22 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

  • Ömerli Barajı: %15,56
  • Darlık Barajı: %37,29
  • Elmalı Barajı: %49,11
  • Terkos Barajı: %28,57
  • Alibey Barajı: %12,69
  • Büyükçekmece Barajı: %28,52
  • Sazlıdere Barajı: %26,08
  • Istrancalar Barajı: %30,25
