İSKİ baraj doluluk oranı belli oldu: 22 Ekim İstanbul barajlarında ne kadar su kaldı, doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’da su sağlayan barajlarda son dönemde yaşanan ciddi düşüş, yağışların yetersizliğiyle birlikte daha da belirgin hale geldi. Özellikle yaz ve kış aylarında beklenen yağışların gerçekleşmemesi, büyükşehirlerde su kaynaklarının azalmasına neden olurken, İstanbul’daki barajların mevcut durumu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte İSKİ baraj doluluk oranları.