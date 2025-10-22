İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü, 22 Ekim tarihi için planlı su kesintileri uygulanacağını duyurdu. Kuraklık ve altyapı çalışmaları nedeniyle Bergama ve Menemen başta olmak üzere bazı ilçelerde uygulanacak kesintilerin 7 saati süreceği açıklandı. Peki, İzmir’de sular ne zaman gelecek? İşte BUSKİ su kesintisi hakkında tüm detaylar.

1 /5 İzmir’de yaşayan vatandaşlar, 22 Ekim sabahına su kesintisi haberiyle uyandı. İZSU tarafından yapılan resmi açıklamada, kentin birçok noktasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri yaşanacağı bildirildi. Vatandaşlar, "Sular saat kaçta gelecek?" sorusunun yanıtını ararken, kesintilerin süresi ve nedenine dair detaylar da belli oldu. Peki İzmir’de sular ne zaman gelecek? İşte İZSU su kesintisinin yaşanacağı ilçe ve mahalleler.

2 /5 BERGAMA GAZİOSMANPAŞA 21.10.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASI NEDENİYLE 09.00- 11.00 ARASINDA YAKLAŞIK 2 SAAT SU KESİNTİSİ OLACAKTIR.

3 /5 KARABAĞLAR ADNAN SÜVARİ, ARAP HASAN, BASIN SİTESİ, BOZYAKA, DOĞANAY, ESENYALI, GÜLYAKA, İHSAN ALYANAK, MALİYECİLER, REİS, TAHSİN YAZICI, VATAN 22.10.2025 saat 05:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 166 SOKAK NO: 8 YEŞİLYUT TAMAMI VE BASIN SİTESİNİN TAMAMI ETKİLENMEKTEDİR.

4 /5 MENEMEN ATATÜRK, CUMHURİYET, GAZİ, GÖLCÜK, IRMAK, İNCİRLİ PINAR, İSMET İNÖNÜ, İSTİKLAL, KASIMPAŞA, KEMAL ATATÜRK, UĞUR MUMCU, ULUS, YAHŞELLİ, YEŞİL PINAR, ZEYTİNLİK, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, 9 EYLÜL 21.10.2025 saat 23:00 ile 22.10.2025 saat 05:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. Diğer PLANLI KESİNTİ.