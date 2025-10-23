ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 22.10.2025 23:55:00

Tamir Tarihi: 23.10.2025 12:00:00

Detay: İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir.

Etkilenen Yerler: İstasyon, Kazım Karabekir, 30 Ağustos, Alsancak, Süvari, Elvan, Topçu, Piyade, Etiler, Ahi Mesut, Ayyıldız, Oğuzlar, Atakent Mahalleleri ve Yeni Bağlıca Mahallesi bir kısmı, Şeker Mahallesi , Şehit Osman Avcı Mahallesi, Altay Mahallesi , Devlet Mahallesi bir kısmı, Eryaman Mahallesi, Tunahan Mahallesi bir kısmı.