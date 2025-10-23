ASKİ su kesintisi duyurusu geldi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi yaptığı açıklamada meydana gelen arıza nedeniyle bugün tarihlerinde bazı ilçe ve mahallelere su verilemeyeceğini açıkladı. 23 Ekim Perşembe günü Ankara’da su kesintisi olacak ilçeler arasında Polatlı, Etimesgut, Yenimahalle ve Kazan yer almakta. Peki Ankara’da sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisinden etkilenecek mahalleler hangileri?
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Kazan ve Yenimahalle ilçelerini etkileyen plansız su kesintisi hakkında yeni bir duyuru yayımladı. ASKİ ekiplerinin onarım çalışmalarına başladığı ve suyun en kısa sürede yeniden verileceği bildirildi. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Ankara'daki planlı su kesintileri Etimesgut, Polatlı, Yenimahalle ve Kazan ilçelerinde yaşanacak. İşte 23 Ekim Perşembe ASKİ su kesintisinden etkilenecek mahalleler listesi.
POLATLI
Arıza Tarihi: 23.10.2025 09:15:00
Tamir Tarihi: 23.10.2025 17:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Alpaslan Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü, Zafer Mahallesi Bir Bölümü.
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 22.10.2025 23:55:00
Tamir Tarihi: 23.10.2025 12:00:00
Detay: İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir.
Etkilenen Yerler: İstasyon, Kazım Karabekir, 30 Ağustos, Alsancak, Süvari, Elvan, Topçu, Piyade, Etiler, Ahi Mesut, Ayyıldız, Oğuzlar, Atakent Mahalleleri ve Yeni Bağlıca Mahallesi bir kısmı, Şeker Mahallesi , Şehit Osman Avcı Mahallesi, Altay Mahallesi , Devlet Mahallesi bir kısmı, Eryaman Mahallesi, Tunahan Mahallesi bir kısmı.
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 22.10.2025 21:35:00
Tamir Tarihi: 23.10.2025 12:00:00
Detay: Yenimahalle İlçesi; Susuz mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı içerisinde bulunan 200'lük duktil boru içme suyu şebeke hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Susuz Mahallesi bir kısmı, Dempa Sanayi sitesi. ata mahalllesi.
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 22.10.2025 12:00:00
Tamir Tarihi: 23.10.2025 12:00:00
Etkilenen Yerler: Yeşilova mahallesinin tamamı, Oğuzlar mahalles’inin bir kısmı.
KAZAN
Arıza Tarihi: 22.10.2025 22:30:00
Tamir Tarihi: 23.10.2025 16:55:00
Etkilenen Yerler: SARAY MAHALLESİ KERESTECİLER SANAYİ SİTESİ, SARAY KENT SANAYİ SİTESİ GİMAT SANAYİ SİTESİ ANSA SANAYİ SİTESİ BAYRAKTAR CADDESİ GIDACILAR CADDESİ AKSOY CADDESİ GÖK KUŞAĞI CADDESİ BAĞLI SOKAKLAR.