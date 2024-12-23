İSKİ, İstanbul'un baraj doluluk oranlarını düzenli olarak duyurmaya devam ediyor. İstanbul'da su bilgilerini merak edenler, İSKİ'nin resmi açıklamaları ile güncel baraj doluluk oranlarını öğrenebilmekte. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 31,38 olarak ölçüldü. İşte İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranları son durum.
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları, mevsimsel değişimler ve yağışın değişmesine göre düzenli olarak takip ediliyor. İSKİ İstanbul barajlarındaki son doluluk oranının ortalamasını açıkladı. Peki İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç? İşte İSKİ İstanbul'da barajların doluluk oranı.
İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı. 23 Aralık itibarıyla İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde 31,38 olarak ölçüldü. İşte İstanbul’u besleyen barajlardaki doluluk oranları
İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var, doluluk oranı yüzde kaç?
- Ömerli Barajı 37,1
- Darlık Barajı 31,4
- Elmalı Barajı 75,73
- Terkos Barajı 33,17
- Alibey Barajı 17,34
- Istrancalar Barajı 1,13
- Kazandere Barajı 10,74
- Pabuçdere Barajı 7,48
- Büyükçekmece Barajı 30,94
- Sazlıdere Barajı 34,35