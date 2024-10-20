İstanbul barajlarındaki doluluk oranları, şehrin su kaynakları açısından önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Son verilere göre, İstanbul barajlarının doluluk oranları belirli bir seviyede seyrediyor ve barajlardaki mevcut su miktarı dikkatle takip ediliyor. İstanbul'un su rezervleri, sıcaklık ve yağış miktarına bağlı olarak değişiklik gösterdiği için, kaç günlük suyun kaldığı da bu faktörlere göre hesaplanıyor. İSKİ verileri açıkladı. 20 Ekim 2024 İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum.
İstanbul baraj doluluk oranları sık sık takip edilen önemli bir veri. Bu oranlar, İstanbul barajlarında ne kadar su olduğunu gösterir ve dolayısıyla İstanbul’un kaç günlük suyu kaldığı konusunda fikir verir. İSKİ tarafından düzenli olarak güncellenen bu veriler, şehirdeki su kaynaklarının durumu hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. İşte, İstanbul barajlarındaki güncel doluluk oranları...
İSTANBUL BARAJLARINDAKİ SON DURUM NEDİR? İSKİ 20 EKİM BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul barajlarındaki su seviyesi her geçen gün biraz daha azalıyor. İSKİ verilerine göre, 20 Ekim itibarıyla İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 33,77'ye kadar indi. İşte, İstanbul barajlarının doluluk oranları;
- Ömerli: Yüzde 27.16
- Darlık: Yüzde 37.39
- Elmalı: Yüzde 54.9
- Terkos: Yüzde 47.65
- Alibeyköy: Yüzde 6.69
- Büyükçekmece: Yüzde 36.33
- Sazlıdere: Yüzde 45.47
- Istrancalar: Yüzde 26.82
- Kazandere: Yüzde 3.39
- Papuçdere: Yüzde 12.74
ALİBEYKÖY BARAJI'NDA TARİHİ YAPI ORTAYA ÇIKTI
Alibeyköy Barajı'nda suyun çekilmesiyle Mimar Sinan'ın eseri olan Güzelce Kemeri ortaya çıktı. Ayrıca kuruyan yerlerde araçla geçişleri dolayısıyla bu yerlerde lastik izlerinin olduğu görüldü.