İstanbul’da gündelik hayatın bir parçası haline gelen elektrikli scooterlar ile ilgili yeni bir karar alındı. Karar kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) elektrikli scooterların bazı bölgelerde hız sınırının düşürüldüğü açıklandı. Peki, İstanbul’da Elektrikli scooter hız limiti ne kadar oldu? İşte detaylar.

İSTANBUL’DA ELEKTRİKLİ SCOOTER HIZ LİMİTİ NE KADAR OLDU?

Yapılan toplantının ardından yaya yoğunluğunun fazla olduğu İstanbul ilçelerinde hız sınırı 20 km/h'den 12,5 km/h'ye düşürüldü.

İSTANBUL'UN HANGİ BÖLGELERİNDE ELEKTRİKLİ SCOOTER HIZ SINIRI DÜŞÜRÜLDÜ?

İstanbul'da hız sınırı sadece 5 bölgede düşürüldü. Bu bölgeler şöyle oldu:

Kadıköy

Şişli

Beşiktaş

Beyoğlu

Fatih

ELEKTRİKLİ SCOOTER KAÇ KM GİDER?

Devlet oluşabilecek tehlikeleri engellemek adına elektrikli scooter’lara Max 25 km/s hız sınırlamasını zorunlu tutmuştur.

Öte yandan bazı modellerde herhangi bir ek yazılım yapmadan bir kaç tuşa basarak elektrikli scooter hız sınırı kalkmaktadır. Diğerlerinde ise dışarıdan yazılımsal bir müdahale gereklidir. Bu durum cihazınız garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Elektrikli scooter’lar 25km/s maksimum süratı geçmeden gidebilirler.

ELEKTRİKLİ SCOOTER KULLANMA KURALLARI NEDİR? YAŞ SINIRI VAR MIDIR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte 2021 yılında hazırladığı elektrikli scooter yönetmeliğinde yer alan kurallar şöyle:

> Yeni yönetmelikle yollarda kullanılabilecek elektrikli scooterların en fazla saatte 25 kilometre hızla gidebileceği kararlaştırıldı. Kullanım için yaş sınırı da 15 olarak belirlendi.

> Araçlar yaya yollarında kullanılamayacak.

> Scooter'lar bisiklet yolu veya şeridinin olduğu yerlerde taşıt yolundan sürülemeyecek.

> Bu araçla, azami hız sınırı 50 kilometre ve üzeri olan karayollarında da kullanılamayacak.

> Scooter sürücülerinin araçlarını bir şeritte yan yana sürerek şeridi işgal etmesi de, başka araçlara tutunup kullanarak sürmeleri de yasaklandı.

> Sürücülerin manevra için işaret verme anları dışında aracı sürekli olarak iki elleriyle kontrol etmesi de zorunlu kılındı.

> Scooter'ların park edilirken özel mülkiyetin ihlal edilmesi, kamu nizamının bozulması, yayaların veya engellilerin hareketlerini engelleyecek şekilde park edilmesi de yasaklandı. Şirketlerin bu şekilde park edilen araçları iki saat içinde kaldırmaları gerekecek.

> Yeni yönetmelikle scooter'lara birden fazla kişi binemeyecek, sırtta taşınan eşyalar dışında scooter'larda yük taşınamayacak.







