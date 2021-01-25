İstikşafi nedir?

Son yıllarda sıkça duyar olduğumuz bir kelime olan istikşafi kelimesi, daha çok politik gelişmelerde, "Gelecek hafta Yunanistan ile istikşafi görüşmelere başlayacağız" şeklinde kullanılır. Peki TDK'ya göre istikşafi görüşme nedir? İşte yanıtı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Son zamanların en çok kullanılan farklı kelimelerinden birisi de, istikşafi. Kelimeye aşinalık artsa da henüz manasına dair akıllardan netleşmiş bir manası bulunmuyor. Dış politikada sıkça kullanılmaktadır. Peki, istikşafi görüşme ne demek?
İSRİKŞAFİ NEDİR: TDK YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA
Türk Dil Kurumu (TDK) yetkilileri, “ istikşaf" sözünün Arapça “keşf"ten türediğini belirterek TDK tarafından yayımlanan sözlüklerde sözcüğün bu şekilde geçtiğini ve “keşif ve tahkik etmeye çalışma, etraf ve teferruatını zahire çıkarma" gibi anlamlar içerdiğini kaydetti. Sözün “istikşafi" biçiminin geçmiş dönem ve günümüz Osmanlıca sözlüklerinde geçmediğini belirten yetkililer, şunları söyledi:
"Bugünlerde gündeme ilişkin konularda sıkça geçen 'istikşafi görüş- meler' gibi tamlamalardaki 'istikşaf" ve 'istikşafi', benzer durumlarda yaygın kullanılan İngilizce 'exploratory' sözünün çevirisi; 'istikşafi görüşme' sözü ise 'exploratory talks' tamlamasının çevirisidir. Bu durumda 'istikşafi görüşme' tamlaması için 'ön görüşme, araştırma-tanıma görüşmesi' gibi anlamlar verilebilir"
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