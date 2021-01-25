İstikşafi nedir?

Son zamanların en çok kullanılan farklı kelimelerinden birisi de, istikşafi. Kelimeye aşinalık artsa da henüz manasına dair akıllardan netleşmiş bir manası bulunmuyor. Dış politikada sıkça kullanılmaktadır. Peki, istikşafi görüşme ne demek?

İSRİKŞAFİ NEDİR: TDK YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA



Türk Dil Kurumu (TDK) yetkilileri, “ istikşaf" sözünün Arapça “keşf"ten türediğini belirterek TDK tarafından yayımlanan sözlüklerde sözcüğün bu şekilde geçtiğini ve “keşif ve tahkik etmeye çalışma, etraf ve teferruatını zahire çıkarma" gibi anlamlar içerdiğini kaydetti. Sözün “istikşafi" biçiminin geçmiş dönem ve günümüz Osmanlıca sözlüklerinde geçmediğini belirten yetkililer, şunları söyledi:

"Bugünlerde gündeme ilişkin konularda sıkça geçen 'istikşafi görüş- meler' gibi tamlamalardaki 'istikşaf" ve 'istikşafi', benzer durumlarda yaygın kullanılan İngilizce 'exploratory' sözünün çevirisi; 'istikşafi görüşme' sözü ise 'exploratory talks' tamlamasının çevirisidir. Bu durumda 'istikşafi görüşme' tamlaması için 'ön görüşme, araştırma-tanıma görüşmesi' gibi anlamlar verilebilir"

Yunanistan Türkiye ile istikşafi görüşmelere başlayacağı gün Fransa ile savaş uçağı anlaşması imzalıyor İlki 2002 yılında Ankara'da yapılan ve Türkiye ile Yunanistan arasında sorunları keşif amaçlı ele almayı hedefleyen "istikşafi görüşme" 5 yıl aradan sonra bugün kaldı yerden devam edecek. Dışişleri Bakanlığı, bu gelişmeyi 11 Ocak’ta yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61'inci turu 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak” sözleriyle duyurmuştu.İstikşafi görüşmeler başlıyorGörüşmede Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Yunan heyetine ise daha önceki istikşafi görüşmelerde de yer alan Büyükelçi Pavlos Apostolidis başkanlık edecek.Doğu Akdeniz’de diyalog molasıGerginliğe yol açan konular masadaDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmeler öncesi yaptığı açıklamada, Yunanistan ile Türkiye arasında gerginliğe yol açan çeşitli konular olduğunu ifade ederek "Ege ile ilgili konular var, karasuları var, hava ile ilgili konular var, deniz yetki alanlarıyla ilgili konular var. Yunanistan'ın içinden bir tanesini seçip 'istikşafi yapıyoruz' demesi doğru değil" demişti.Bakan Çavuşoğlu: AB ile diyaloğu devam ettirmek konusunda hemfikirizAtina’da savaş uçağı satışı için anlaşmaGerginliğin düşürülmesi amacı taşıyan görüşmenin gerçekleşeceği günde, Yunanistan Fransa Savunma Bakanı Florence Parly’i ağırlayacak. Yunanistan'ı korku sardı: Fransa'dan 18 Rafale uçağı alıyorFransız bakanın ziyaretinde, Atina’da, savaş uçağı satın alımına yönelik tedarik sözleşmesi imzalanacak.Yunan milletvekilleri, bu ayın başlarında Fransa'dan 2,5 milyar euro karşılığında 6’sı yeni 12’si kullanılmış toplam 18 Rafale uçağının satın alınmasını onaylamıştı.Yunan mevkidaşı Nikos Panagiotopoulos ile perşembe günü bir telefon görüşmesi yaptığı bildirilen Parly'nin, Yunanistan'a fırkateyn satışı için de bir öneri getirmesi bekleniyor.İstikşafi görüşmeler öncesi provokasyon: Yunanlılar geriyor!



