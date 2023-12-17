İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, 5 belediye meclisi üyesiyle beraber partiden istifa ettiklerini duyurdu. CHP ile işbirliğini savunduğu için bir süredir İYİ Parti lideri Meral Akşener'le ters düşen Özkan, "Ülkemiz menfaatleri için Türkiye'nin kalbi İstanbulumuz için ortak bir karar imza atıyor, 'hür ve müstakil' olarak İYİ Parti'den istifa ediyoruz." ifadelerini kullandı.
İyi Parti'nin seçimlerde ittifak yapmama kararı almasına rağmen CHP ile işbirliğini savunan İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, 5 İYİ Partili İBB meclis üyesiyle birlikte partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. İbrahim Özkan ile birlikte istifa eden isimler şunlar:
- Bora Kılıç
- Oğuz Sarul
- Sinan Gümüş
- Uluer Kaya
- Yakup Fındık
GÖREVİNDEN İSTİFA EDEN İBRAHİM ÖZKAN AKŞENER'İN RESTİNE RAĞMEN YENİDEN İBB GRUP BAŞKANVEKİLİ SEÇİLMİŞTİ
İbrahim Özkan, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve müstakilim'. İBB İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ediyorum." açıklamasında bulunmuştu. Özkan, bazı İYİ Partili meclis üyelerinin imzasıyla yeniden İBB Grup Başkanvekili seçilmişti. İYİ Parti ise İbrahim Özkan'ı yeniden İBB Grup Başkanvekilliği görevine seçen 7 İBB meclis üyesini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti.