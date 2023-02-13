Hazine ve Maliye Bakanlığı, memur aylıkları ve kamudaki sözleşmeli personel ve işçi ücretlerinin 11 Şubat Cumartesi günü ödeneceğini duyurmuştu. Bir müjde de emekli maaşları için geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli aylıklarının erken ödeneceğini açıklayarak "Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir." denildi. Peki şubat ayı emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları ödenmeye başlandı mı? İşte SGK ve Bağkur emekli maaşları ödeme tarihleri