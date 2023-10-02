'nin İzmit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı, ulaşım aksadı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan İ.A, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Detaylar haberimizde.