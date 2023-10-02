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Kocaeli'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

Son dakika Kocaeli haberleri: Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 kara yolunda aniden yavaşlayan trafikte 3 otomobil, 2 kamyonet, pikap ve panelvan zincirleme kazaya karıştı. Sıkışan kamyonet sürücüsünü itfaiye kurtarırken, refüj ve yol kenarına çıkan vatandaşlar kazayı film seyreder gibi izledi. Kaza sebebiyle D- 100 kara yolunun İstanbul istikameti trafiğe kapanırken, yaklaşık 6 kilometre araç kuyruğu oluştu. İşte detaylar.

18:01 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kocaeli haberleri

Kocaeli haberleri

'nin İzmit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı, ulaşım aksadı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan İ.A, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Detaylar haberimizde.

7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 kara yolunda aniden yavaşlayan trafikte 3 otomobil, 2 kamyonet, pikap ve panelvan zincirleme kazaya karıştı. Sıkışan kamyonet sürücüsünü itfaiye kurtarırken, refüj ve yol kenarına çıkan vatandaşlar kazayı film seyreder gibi izledi.

Kaza, Zabıtan Mahallesi D-100 kara yolu Seka Tünel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan 3 otomobil, 2 kamyonet, pikap ve panelvan aniden yavaşlayan trafikte zincirleme kazaya karıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle İ.A. isimli sürücü 41 NS 472 plakalı kamyonette sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartılan İ.A. ambulansa alınarak Seka Devlet Hastanesine götürüldü.

MERAKLI GÖZLERLE KAZAYI İZLEDİLER

Kaza sebebiyle D- 100 kara yolunun İstanbul istikameti trafiğe kapanırken, yaklaşık 6 kilometre araç kuyruğu oluştu. Kazalı araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasıyla yol 1 saatin ardından trafiğe açıldı.

Öte yandan, yan yola ve refüje çıkan vatandaşlar olan biteni film seyreder gibi izlediler.

Kazayla, ilgili inceleme başlatıldı.



#Kocaeli
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