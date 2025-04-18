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Kocaeli kentsel dönüşüm hak sahipleri kurası çekiliyor

Kocaeli kentsel dönüşüm hak sahipleri kurası çekiliyor

15:2518/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Kocaeli Körfez Barbaros Mahallesi kentsel dönüşüm kurası
Kocaeli Körfez Barbaros Mahallesi kentsel dönüşüm kurası

Kocaeli’de birinci etaptaki konutların inşa süreci sona eren Barbaros Mahallesi Kentsel Dönüşümünde hak sahipleri için kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Anahtar teslim törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli’de Büyük Dönüşüm 597 Bağımsız Bölüm Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ortak yaptığı dönüşüm projesi kapsamında hak sahipleri için yapılan 534 konutun çekilişi bugün Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapılıyor.

Bakan Murat Kurum, Kocaeli'de devam eden kentsel dönüşüm projelerini artırarak, bu yıl 5 bin konutu yenilemeyi hedeflediklerini bildirmişti.

#Kocaeli
#kentsel dönüşüm
#Barbaros Mahallesi Kentsel Dönüşüm
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