Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli’de Büyük Dönüşüm 597 Bağımsız Bölüm Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ortak yaptığı dönüşüm projesi kapsamında hak sahipleri için yapılan 534 konutun çekilişi bugün Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapılıyor.