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Kulu’da yoğun sis etkili oldu

Konya’nın Kulu ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis sabah saatlerinde de etkili oldu. Sis nedeniyle yer yer görüş mesafesi 25-30 metrelere kadar düştü. Başta Kulu Makas Kavşağı olmak üzere ilçenin çevre mahalle yollarında araç sürücüleri güçlük çekti. Yoğun sis ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda da etkisini sürdürüyor. Konya 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:11 . 14/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Konya 5 günlük hava durumu

Konya 5 günlük hava durumu

Konya’nın Kulu ilçesinde yoğun sis etkili oldu. Sis ile birlikte hava sıcaklığı -10 derecelere kadar düştü.

KONYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Konya 5 günlük hava durumu için



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#meteoroloji
#trafik
2 saat önce
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Kulu’da yoğun sis etkili oldu
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