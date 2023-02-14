10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce vatandaş hayatını kaybederken, arama kurtarma çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay’ı etkileyen yıkıcı depremde zorlu hava koşulları işleri daha da zora sokuyor. İllerin 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.