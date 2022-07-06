Konya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? ( Diyanet 9 Temmuz bayram namazı saatleri)

Müslüman alemi için oldukça önemli olan ve manevi bir bütünlüğü ifade eden bayram namazı, bayram sabahı erkenden cemaat ile birlikte kılınmaktadır. Hem Ramazan Bayramı'nda hem de Kurban Bayramı'nda kılınan bayram namazının faziletleri oldukça önemlidir. Peki, Kurban Bayramı'nda nasıl namaz kılınır, bayram namazında hangi dualar okunur? Birçok müslümana ev sahipliği yapan Konya'da bayram namazı ne zaman kılınacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

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Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

KONYA'DA KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet'in paylaştığı bilgiye göre, 9 Temmuz 2022 sabahı cemaatle birlikte kılınacak Bayram Namazı saati Konya için 06.09 olarak belirlendi.

Konyalılar Kurban Bayramı namazını 06.09'da kılacak ve ardından, verilecek Bayram Hutbesini dinleyecek.

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KURBAN KESİLİRKEN OKUNACAK DUALAR VE YAPILMASI GEREKENLER

Kurban kesimi için öncelikle niyet etmek ve kesimden önce mutlaka besmele çekmek gerekir.

Ardından şu dua okunur:

"Allâhümme innî vechetü vechiye lillezîfatara's-semâvâti ve'l-erda hanîfen ve mâ ene mine'l-müşrikîn."

Türkçesi:

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"Ben tüm kalbimle gökleri ve yeri yaratan Allah'a yöneldim. Ve müşriklerden olmadım."

Ardından tekbir getirilir. Tekbir ise şu şekilde getirilmelidir:

"Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allahü ekber Allahü ekber ve lillâhi'l hamd"

Türkçesi:

"Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur." olarak ifade edilir. Daha sonra kurban kesilir ve kurban kesen kişi şükür amaçlı 2 rekat namaz kılmalıdır.

Kurban kesen kişinin Allah'a şükür amaçlı 2 rekat namaz kılması büyük sevaptır. Namazdan sonra bir dua okunmalıdır. Kurban duası Arapçası okunurken duanın anlamını ve derinliğini bilmek maneviyatı güçlendirir.

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Dileyenler kurban kesilene kadar Yasin-i Şerif de okuyabilir.

KURBAN KESİLİRKEN OKUNACAK DUALAR:

"Ey rahmeti ile bütün varlığı, bütün kâinatı kuşatan Rahman ve Rahim olan Allah'ım. Şu mübarek Bayram sabahında huzuruna geldik. Lâyıkı veçhile kul olamayışımızın mahcubiyeti içinde divanına durduk. Şükrümüzü hakkıyla eda edemeyişimizin bilinci içindeyiz. Bizi huzuruna kabul buyur, dua ve niyazlarımızı kabul eyle Allah'ım!"

"Ya Rabbi! Kıldığımız namazları, "Kurban Bayramı günlerinde senin katında en sevimli amelimiz olan kurbanlarımızı, okuduğumuz Kur'anları, indirdiğimiz hatm-i şerifleri, yaptığımız zikirleri, tesbihatı, dua ve niyazları, va'z-u nasihatleri, hasılı bütün ibadet ve taatlerimizi, hayır ve hasenatımızı, şu bayram günü hürmetine en güzel şekliyle kabul eyle Allah'ım!"

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KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA

"Bilmillahirrahmanirrahim, Allahümme minke ve leke salatî nusukî ve mahyâye ve mematî lillahi Rabbil-Alemine lâ şerike lehu ve bizalike Umirtu ve ene mine`l-müslimîn." (En'âm, 6/79)

Türkçesi:

"Ey Rabbim bu senden ve yine sanadır. Namazım, kulluğum, kurbanım, ölümüm ve dirimim eşi benzeri olmayan âlemlerin Rabbi Allah içindir. Ben bununla emrolundum ve teslim olanlardanım. "Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim."

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