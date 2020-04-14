38 milyon izole oldu: 26 milyonun yasağı halen sürüyor Ankara, İstanbul ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 31 şehirde hafta sonu ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı, yasakları daha önce başlayan ve halen devam eden 20 yaş altı ve 65 yaş üstü hariç, 37 milyonu 844 bin 237 kişiyi ilk kez kapsadı.

Osman Özgan 14 Nisan 2020, 04:00 Yeni Şafak