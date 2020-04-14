Koronavirüs 38 milyon izole oldu 26 milyonun yasağı halen sürüyor
TÜRKİYE

38 milyon izole oldu: 26 milyonun yasağı halen sürüyor

Ankara, İstanbul ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 31 şehirde hafta sonu ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı, yasakları daha önce başlayan ve halen devam eden 20 yaş altı ve 65 yaş üstü hariç, 37 milyonu 844 bin 237 kişiyi ilk kez kapsadı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

20 yaş altı ve 65 yaş üstü 25 milyon 795 bin 989 kişinin sokağa çıkma yasağı ise devam ediyor. Az sayıda da olsa alınan karara uymayan vatandaşlar oldu. İçişleri Bakanlığı, yasağı ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesti.

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