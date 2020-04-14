38 milyon izole oldu: 26 milyonun yasağı halen sürüyor

20 yaş altı ve 65 yaş üstü 25 milyon 795 bin 989 kişinin sokağa çıkma yasağı ise devam ediyor. Az sayıda da olsa alınan karara uymayan vatandaşlar oldu. İçişleri Bakanlığı, yasağı ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesti.
20 yaş altı ve 65 yaş üstü 25 milyon 795 bin 989 kişinin sokağa çıkma yasağı ise devam ediyor. Az sayıda da olsa alınan karara uymayan vatandaşlar oldu. İçişleri Bakanlığı, yasağı ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesti.
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