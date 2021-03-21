41 milyon turuncu 32 milyon kırmızı şehirlerde​

Koronavirüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kovid-19 risk haritası her hafta güncellenmeye devam ediyor. Yüz binde bir vaka oranlarına göre yapılan risk değerlendirmesiyle iller, (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak gruplandırılıyor. Bu kentlerde yaşayan nüfusun oranları ise şöyle:

KORONAVİRÜS Vaka sayıları artmaya devam ediyor: Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 123 milyonu geçti

32 MİLYON KIRMIZI ALANDA

6-12 Mart tarihlerini kapsayan güncel risk haritasında yüz binde 100’ün üstünde kırmızı ile gösterilen çok yüksek riskli 25 il bulunuyor. Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Kayseri, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Osmaniye, Kilis, Adıyaman, Konya, Aksaray, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Gümüşhane’nin toplam nüfsu 32 milyon 346 bin 606 kişiyi buluyor.

KORONAVİRÜS İllere göre haftalık vaka sayısı belli oldu

ÇOĞUNLUK TURUNCUDA

Son açıklanan koranavirüs risk haritasında turuncuyla gösterilen yüksek riskli il sayısı ise 41. Ardahan, Iğdır, Hatay, Gaziantep, Malatya, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Mersin, Karaman, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Bolu, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Denizli, Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Kütahya, Bursa, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bayburt, Kahramanmaraş, Adana, Çorum, Antalya’nın toplam nüfusu ise 40 milyon 774 bin 57.

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KORONAVİRÜS Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 32 saat sürecek sokak kısıtlaması başladı

ORTA RİSKLİDE 9 MİLYON

Son haritada yüz binde 10-35 arası orta riskli sarı iller Kars, Ağrı, Muş, Diyarbakır, Mardin, Batman, Van, Bitlis, Bingöl, Elazığ, Uşak, Şanlıurfa. Bu 12 şehirde ise 9 milyon 653 nüfus bulunuyor.

EN RİSKSİZ 1 MİLYON KİŞİ