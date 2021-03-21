Koronavirüs 41 milyon turuncu 32 milyon kırmızı şehirlerde
TÜRKİYE

41 milyon turuncu 32 milyon kırmızı şehirlerde​

41 milyon turuncu 32 milyon kırmızı şehirlerde

Kovid-19’un 4 renkli risk haritasına göre ‘turuncu’ renkle gösterilen yüksek riskli şehirlerde yaşayan nüfusun toplamı 41 milyona yaklaşıyor. Çok riskli olup ‘kırmızı’ renk ile gösterilen illerde 32 milyon, ‘sarı’ renkli orta riskli illerde 9 milyon kişi yaşıyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kovid-19 risk haritası her hafta güncellenmeye devam ediyor. Yüz binde bir vaka oranlarına göre yapılan risk değerlendirmesiyle iller, (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak gruplandırılıyor. Bu kentlerde yaşayan nüfusun oranları ise şöyle:

Vaka sayıları artmaya devam ediyor: Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 123 milyonu geçti
KORONAVİRÜS
Vaka sayıları artmaya devam ediyor: Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 123 milyonu geçti

32 MİLYON KIRMIZI ALANDA

  • 6-12 Mart tarihlerini kapsayan güncel risk haritasında yüz binde 100’ün üstünde kırmızı ile gösterilen çok yüksek riskli 25 il bulunuyor. Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Kayseri, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Osmaniye, Kilis, Adıyaman, Konya, Aksaray, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Gümüşhane’nin toplam nüfsu 32 milyon 346 bin 606 kişiyi buluyor.

İllere göre haftalık vaka sayısı belli oldu
KORONAVİRÜS
İllere göre haftalık vaka sayısı belli oldu

ÇOĞUNLUK TURUNCUDA

Son açıklanan koranavirüs risk haritasında turuncuyla gösterilen yüksek riskli il sayısı ise 41. Ardahan, Iğdır, Hatay, Gaziantep, Malatya, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Mersin, Karaman, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Bolu, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Denizli, Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Kütahya, Bursa, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bayburt, Kahramanmaraş, Adana, Çorum, Antalya’nın toplam nüfusu ise 40 milyon 774 bin 57.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 32 saat sürecek sokak kısıtlaması başladı
KORONAVİRÜS
Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 32 saat sürecek sokak kısıtlaması başladı

ORTA RİSKLİDE 9 MİLYON

  • Son haritada yüz binde 10-35 arası orta riskli sarı iller Kars, Ağrı, Muş, Diyarbakır, Mardin, Batman, Van, Bitlis, Bingöl, Elazığ, Uşak, Şanlıurfa. Bu 12 şehirde ise 9 milyon 653 nüfus bulunuyor.

EN RİSKSİZ 1 MİLYON KİŞİ

  • Yüz binde 10’un altındaki riskin en az olduğu ve mavi ile gösterilen Şırnak, Hakkari, Siirt illerinde 1 milyon 149 bin kişi yaşıyor.
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