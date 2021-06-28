Almanya'dan tartışılacak İngiltere kararı: Turistlerin AB ülkelerine girişini yasaklamak istiyor

İngiliz basını, Almanya'nın aşı olup olmadıklarına bakılmaksızın İngiltere'den turistlerin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine girişlerinin yasaklanmasını istediğini yazdı. The Times'ın haberine göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Delta varyantının yaygınlığı nedeniyle İngiltere'yi “endişe verici ülke” olarak tanımlamak istiyor.

AVRUPA'DA TARTIŞMALI PLAN

Plan, üst düzey Avrupalı ve ulusal yetkililer tarafından AB'nin entegre siyasi kriz müdahale komitesinde tartışılacak. Yunanistan, İspanya, Kıbrıs, Malta ve Portekiz'in karara karşı çıkacağı belirtiliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, aşısız yolcular için zorunlu karantinayı desteklediği biliniyor.

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"ALMANYA'NIN KENDİ KARARI"

İngiliz hükümetinden bir kaynak, "Birçok ülke bunun Almanya'nın kendi kararı olduğunu ve Berlin'de karar verilmemesi gerektiğini düşünecektir." dedi. Merkel, önümüzdeki hafta İngiltere'de Başbakan Boris Johnson ile görüşecek. İngiltere, aşıları tam olan kişilerin koronavirüs riskinin en yüksek olduğu ülkeler dışında tüm ülkelere kısıtlamasız seyahat etmesine izin verecek planları önümüzdeki ay açıklamayı planlıyor.

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HÜKÜMETE SEYAHAT BASKISI

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, "Başarılı aşılama programımız sayesinde amacımız, yaz aylarında tam olarak aşılanmış olan Birleşik Krallık sakinlerinin sarı listedeki ülkelerden seyahat ederken izole olmaları gerekmeyecek olmasıdır." diye konuşmuştu.