Koronavirüs Almanyadan tartışılacak İngiltere kararı Turistlerin AB ülkelerine girişini yasaklamak istiyor
DÜNYA

Almanya'dan tartışılacak İngiltere kararı: Turistlerin AB ülkelerine girişini yasaklamak istiyor

İngiltere'de tespit edilen Hindistan delta mutasyonun hastaneye yatış riskini artırıyor, vaka sayıları her geçen gün aratarak korkutucu boyutlara ulaşmaya başladı. Durum ciddiyetini korurken konuyla ilgili Almanya önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Almanya, koronavirüs aşıları olsun ya da olmasın Britanya vatandaşlarının Avrupa Birliği'ne seyahatlerinin yasaklanması için girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi Diğer
Almanyadan tartışılacak İngiltere kararı: Turistlerin AB ülkelerine girişini yasaklamak istiyor
Boris Johnson ve Angela Merkel

İngiliz basını, Almanya'nın aşı olup olmadıklarına bakılmaksızın İngiltere'den turistlerin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine girişlerinin yasaklanmasını istediğini yazdı. The Times'ın haberine göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Delta varyantının yaygınlığı nedeniyle İngiltere'yi “endişe verici ülke” olarak tanımlamak istiyor.

AVRUPA'DA TARTIŞMALI PLAN

Plan, üst düzey Avrupalı ve ulusal yetkililer tarafından AB'nin entegre siyasi kriz müdahale komitesinde tartışılacak. Yunanistan, İspanya, Kıbrıs, Malta ve Portekiz'in karara karşı çıkacağı belirtiliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, aşısız yolcular için zorunlu karantinayı desteklediği biliniyor.

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"ALMANYA'NIN KENDİ KARARI"

İngiliz hükümetinden bir kaynak, "Birçok ülke bunun Almanya'nın kendi kararı olduğunu ve Berlin'de karar verilmemesi gerektiğini düşünecektir." dedi. Merkel, önümüzdeki hafta İngiltere'de Başbakan Boris Johnson ile görüşecek. İngiltere, aşıları tam olan kişilerin koronavirüs riskinin en yüksek olduğu ülkeler dışında tüm ülkelere kısıtlamasız seyahat etmesine izin verecek planları önümüzdeki ay açıklamayı planlıyor.

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HÜKÜMETE SEYAHAT BASKISI

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, "Başarılı aşılama programımız sayesinde amacımız, yaz aylarında tam olarak aşılanmış olan Birleşik Krallık sakinlerinin sarı listedeki ülkelerden seyahat ederken izole olmaları gerekmeyecek olmasıdır." diye konuşmuştu.

  • Londra yönetimi, temmuz ve ağustos tatil sezonu yaklaşırken kısıtlamaların hafifletilmesi konusunda artan bir baskı altında. İngiltere'de seyahat acenteleri, protesto gösterileri düzenleyerek hükümeti daha fazla rota açmaya çağırmıştı.
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