Aşıda son 6 gün: Güvenlik testleri tam gaz

Ankara’ya 30 Aralık 2020 sabahı getirilen Sinovac aşılarına ait numunelerin aynı gün ulaştırıldıkları Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarındaki tahlillerinin sürdüğü, sonuçların uygun bulunması halinde aşıların TİTCK tarafından “Acil Kullanım Onayı” verilerek kullanıma sunulacağı belirtildi. Aşıların Türkiye’ye getirildiği gün tahlil çalışmalarına başlandığı vurgulanan açıklamaya göre, 30 Aralık sabahı Ankara’ya getirilen aşıların ilk partisi, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İlaç ve Aşı Depoları’na yerleştirildi. Aşılardan alınan numuneler, analizlerinin yapılması için soğuk zincirle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına gönderildi.
ACİL KULLANIM ONAYI VERİLEREK KULLANIMA SUNULACAK
Numunelerin tahlilleri, tüm dünyada uygulanan rutin kalite kontrol süreçlerine uygun olarak gerçekleştiriliyor. Tahlillerle aşının raf ömrü boyunca, şirket tarafından tanımlanan şartlarda saklanması ve uygulanması halinde sahip olması beklenen kalite, etkililik ve güvenilirliğinin kontrolü yapılıyor. Tahlil sürecinde, aşının formülasyon yapısının değişip değişmediği kontrol ediliyor. Aşının, üretimden gelen özelliklerinin korunduğu, beklenilen etkiye sahip olacağı ve güvenli olduğu bu süreç sonunda tespit ediliyor.
- En az 14 gün sürecek testlerin ardından uygun bulunması halinde, aşıya TİTCK tarafından “Acil Kullanım Onayı” verilerek kullanıma sunulacak. TİTCK Laboratuvarları, uluslararası muadil kurum ve kuruluşlarca tanınırlığa ve akreditasyona sahip Ulusal Kontrol Laboratuvarları olarak dikkati çekiyor. Sağlık Bakanlığı aşı takviminde yer alan ve Türkiye’de ruhsatlandırılan tüm aşılar bu laboratuvarlarda tahlil ediliyor. Aşılar dışında tıbbi biyolojik ürünler dahil tüm ilaçlar, enteral beslenme ürünleri ve tıbbi mamalar, tıbbi cihazlar, insan vücuduna temas eden biyosidal ürünler ve kozmetiklerin kalite kontrol tecrübeleri de yine bu laboratuvarlarda yapılıyor.
ÖZEL HASTANELER DE DEVREDE: RANDEVULAR MHRS ÜZERİNDEN
Kovid-19 aşısı uygulama süreciyle birlikte ilk kez özel hastaneler ve üniversite hastaneleri de Merkezi Hastane Randevu Sistemi’ne (MHRS) dahil edildi. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, “MHRS Kullanıcı Bilgileri” başlıklı yazı, ülke genelinde İl Sağlık müdürlüklerine gönderildi. Yazıya göre, Bakanlıkça uygulanacak Kovid-19 aşısı, Aile Sağlığı Merkezleri ile kamu ve üniversite hastaneleri ile özel hastanelerde (Kamu/Vakıf) oluşturulacak Kovid-19 aşı uygulama birimlerince yapılacak.
- Aşı olacak vatandaşlar ise bu birimlere MHRS üzerinden alacakları randevuyla başvuracak. Halihazırda MHRS üzerinden Aile Sağlığı Merkezlerine ve Bakanlığa bağlı kamu hastanelerine randevu veriliyor. Kovid-19 aşısı uygulama süreciyle birlikte ilk kez özel hastaneler ve üniversite hastaneleri de MHRS’ye dahil edilmiş olacak. Aşı uygulamasının MHRS üzerinden randevulu yapılması için sistemde kayıtlı olmayan özel hastaneler ve üniversite hastaneleri de MHRS’ye tanımlanacak.
Bu kapsamda MHRS işlemlerini yürütebilecek yetkinliğe sahip bir personelin MHRS sorumlusu olarak Bakanlığa bildirilmesi gerekecek. MHRS sorumlusu bilgileri, özel hastaneler ve üniversite hastanelerinde görevli Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM) yetkilileri tarafından “aktif.saglik.gov.tr” adresinde bulunan “MHRS Sorumlusu Tanımlama” ekranına tanımlanacak.