Aşılı vakalar mercek altında

Türkiye’de koronavirüs ile mücadelede aşılama programı hızla devam ediyor. Hastalığa karşı yüzde 95’in üzerinde koruma sağladığı bilimsel olarak kanıtlanan aşıların Türkiye’de birinci, ikinci ve üçüncü doz uygulanan toplam miktarı 111 milyonu aştı. Ancak aşıya rağmen hastalığa yakalananların durumunu Sağlık Bakanlığı mercek altına alıyor.

YATMA SÜRELERİ

Aşı olanlar arasında koronavirüse yakalanan kişi sayısı oranının çok düşük seviyede olduğu ifade ediliyor. Bunların da kaç doz aşı oldukları tespit edilecek. Aşılı olup hastanede yatma ve taburcu olma süreleri araştırılacak. Hastanede yatanların yüzde kaçının tam doz aşılı ya da kaç doz aşısı bulunduğu öğrenilecek. Vefat edenlerin yüzde kaçının tam doz aşılı ya da kaç doz aşılı olduğu incelenecek.

AŞI TÜRLERİ

Ayrıca aşılı olup hastalananların kaçının BioNTech kaçının Sinovac aşısı olduğu bu çalışma ile ortaya çıkacak. Aşı sonrası kaybedilen hastaların, hangi yaş aralığında ve kanser başta olmak üzere kronik hastalıklarının olup olmadığı da araştırılacak. Hastalığı kapan aşılı kişilerin yeni mutantlara karşı yeterli antikoru olup olmadığı tespit edilecek. Aşılı hastaların hangi bölgede yaşadıkları da göz önünde bulundurulacak.

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