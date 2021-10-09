Koronavirüs Aşılı vakalar mercek altında
TÜRKİYE

Aşılı vakalar mercek altında

Sağlık Bakanlığı, aşı olup da virüse yakalanan kişilerle ilgili çalışma başlattı. Virüsü kapan kişilerin doz sayısı, hangi aşıyı vurulduğu, yakalananların tedavi ve taburcu süreci gibi parametreler incelenecek.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Aşılı vakalar mercek altında
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’de koronavirüs ile mücadelede aşılama programı hızla devam ediyor. Hastalığa karşı yüzde 95’in üzerinde koruma sağladığı bilimsel olarak kanıtlanan aşıların Türkiye’de birinci, ikinci ve üçüncü doz uygulanan toplam miktarı 111 milyonu aştı. Ancak aşıya rağmen hastalığa yakalananların durumunu Sağlık Bakanlığı mercek altına alıyor.

YATMA SÜRELERİ

  • Aşı olanlar arasında koronavirüse yakalanan kişi sayısı oranının çok düşük seviyede olduğu ifade ediliyor. Bunların da kaç doz aşı oldukları tespit edilecek. Aşılı olup hastanede yatma ve taburcu olma süreleri araştırılacak. Hastanede yatanların yüzde kaçının tam doz aşılı ya da kaç doz aşısı bulunduğu öğrenilecek. Vefat edenlerin yüzde kaçının tam doz aşılı ya da kaç doz aşılı olduğu incelenecek.

AŞI TÜRLERİ

Ayrıca aşılı olup hastalananların kaçının BioNTech kaçının Sinovac aşısı olduğu bu çalışma ile ortaya çıkacak. Aşı sonrası kaybedilen hastaların, hangi yaş aralığında ve kanser başta olmak üzere kronik hastalıklarının olup olmadığı da araştırılacak. Hastalığı kapan aşılı kişilerin yeni mutantlara karşı yeterli antikoru olup olmadığı tespit edilecek. Aşılı hastaların hangi bölgede yaşadıkları da göz önünde bulundurulacak.

Trakya Türkiye ortalamasının üzerinde

  • Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da Kovid-19 ikinci doz aşı yapılma oranı Türkiye ortalaması üzerinde ilerliyor. Kovid-19 ikinci doz aşı yapılma oranı bugün itibarıyla Türkiye ortalaması yüzde 73,80 iken Trakya’da bu oran yüzde 78 olarak belirlendi. Türkiye genelinde Kırklareli ikinci doz aşı yapılma oranında yüzde 79,7 ile birinci, Edirne yüzde 78,4’le yedinci, Tekirdağ ise yüzde 75,9 ile yirminci sırada yer alıyor.
  • Trakya’daki hastanelerde doz sırası gelen vatandaşlar aşılarını olmaya devam ediyor. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde 2. doz aşısını olan vatandaşlardan İsmail Hakkı Canpolat da aşının salgınla mücadelede en önemli silah olduğunu belirterek, toplum sağlığı için herkesi aşı olmaya davet etti.
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