Avrupa'ya komşuluk dersi: Almanya'da maske üretip yalnızlığa terk edilen yaşlılara dağıttılar

Başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede hizmet veren İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) ve Fudul Derneği, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı toplumsal dayanışmayı artırmak için örnek kampanya düzenledi. Avrupa’da 11 ülkede ABD, Kanada ve Avustralya’da hizmet veren IGMG, İslami manevi rehberlik ve sosyal hizmet derneği Fudul Derneği’yle birlikte “Maske Dikelim Destek Olalım”, “Komşuya el uzat” ve “İyi ki varsınız” kampanyası başlattı. “Maske Dikelim Destek Olalım” projesiyle kısa sürede dernek gönüllüsü kadınlar Almanya’da yaklaşık 15 bin, Fransa’nın Lyon kentinde 5 bin maske dikti. “Komşuya el uzat” kampanyasıyla yalnızlığa terk edilen ve salgın sürecinde sokağa çıkamayan yaşlıların evleri ziyaret edilerek ihtiyaçları karşılandı.

İslâm Toplumu Millî Görüş ve Fudul Derneği gönüllüsü kadınlar başlattıkları kampanya kapsamında Almanya’da 15 bin, Fransa’da ise 5 bin maske dikip dağıttı.

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HEDEFİMİZ TOPLUMSAL DAYANIŞMA

Avrupa’da İslam’ın öğrenilmesi, yaşanması ve tanıtılması amacıyla çeşitli hizmetler vermek için kurulduklarını belirten IGMG Kadınları Teşkilatı Kurumsal İletişim Başkanı İlknur Küçük, şöyle konuştu:

“Yaklaşık 500 bin üyeye sahibiz. Korona sürecinde teşkilatımız etkilendi. 530 camimiz kapandı. Pandemi sürecinde hazırlıksız yakalandık. Yaklaşık bir ay önce din, dil ve ırk ayrımı gözetmeden herkese el uzatmak için toplumdaki dayanışmayı hedefleyen üç çalışma başlattık. ‘Maske dikelim’ çalışmasıyla kadınlar teşkilatı olarak maskeye ihtiyaç duyan sağlık personeline, ihtiyaç sahiplerine ve kurumlara maske dikmeye başladık.

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KURUMLARI TEK TEK ARADIK

“Komşuya El Uzat” kampanyasıyla yalnızlığa terk edilen ve salgın sürecinde sokağa çıkamayan yaşlılar evde ziyaret edilerek ihtiyaçları karşılandı

Tek tek kurumları arayıp maskeye ihtiyaçlarının olup olmadığını sorduk. Hatta bazı kurumlar o kadar zor durumda ki bize kumaş ya da mekan temin etmeyi teklif ediyorlar. Dernek gönüllüsü kadınlarımız kimisi evinde, kimisi camide kimisi de temin edilen yerde maske dikmeye çalışıyor. Geçen hafta Almanya’da maske zorunlu hale geldi. Almanya’da yaklaşık 15 bin maske diktik. Fransa’nın Lyon kentinde belediyeyle anlaşarak 5 bin maske dikildi. Biz bu sayıların artacağını umuyoruz.”

MİNNET DUYUYORLAR

Müslümanlar için komşuluğun çok önemli olduğuna dikkati çeken Küçük, “İkinci çalışmamız ise gençlik teşkilatlarımız tarafından gerçekleştirilen ‘Komşuya El Uzat’ kampanyası. Gençler, başta yaşlılar olmak üzere dışarıya çıkamayan insanların gıda, ilaç ve aklınıza gelebilecek her türlü ihtiyaçlarını belirleyerek alışverişlerini yapıyor. Afişlerle yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine duyuruyoruz. Çok olumlu dönüşler aldık. Müslümanlara ve Türklere çok minnet duyuyorlar. Son çalışmamız ise ‘İyi ki Varsınız’ projesi. Teşkilatımıza mensup gönüllüler başta sağlık personeli olmak üzere, polis, itfaiyeci ve sahada çalışan kişileri hatırlayıp onlara küçük hediyeler sunuyoruz. Özellikle doktorlar, hemşireler tüm sağlık personeli hayatları pahasına çalışıyorlar. Onlara geleneklerimize göre hediyeler veriyoruz” dedi.