Bağışıklık haritası: Kovid-19’a karşı bağışıklık oranının belirlenmesi için “Türkiye Bağışıklık Haritası” çıkarılıyor

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İçişleri Bakanı Soylu "Bir Yol Hikayesi" başlıklı makale kaleme aldı: Umutlu ve gayretliyiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trafik Haftası dolayısıyla "Bir Yol Hikayesi" başlıklı makale kaleme aldı. Soylu makalesinde, Dünya Sağlık Örgütünün "sağlık sorunu" olarak tarif ettiği trafik kazaları nedeniyle dünyada her yıl ortalama 1 milyon 350 bin kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 50 milyon insanın da yaralandığını anlattı. Trafik kazalarını önlemede ciddi bir yol katedildiğini söyleyen Soylu "Umutlu ve gayretliyiz" dedi.

