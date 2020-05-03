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Koronavirüs Bağışıklık haritası Kovid-19a karşı bağışıklık oranının belirlenmesi için Türkiye Bağışıklık Haritası çıkarılıyor
TÜRKİYE

Bağışıklık haritası: Kovid-19’a karşı bağışıklık oranının belirlenmesi için “Türkiye Bağışıklık Haritası” çıkarılıyor

TÜİK öncülüğündeki çalışmayla virüsü atlatıp bağışıklık kazananlarla henüz bu hastalığa yakalanmamış olanların simülasyonu çıkarılacak. İl pandemi kurulları verilerden yola çıkarak, illerdeki virüsün boyutuna bakacak. Sonuçlar, hangi şehirlerde kademe kademe hangi yasakların kaldırılacağını belirleyecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’deki koronavirüs vakalarının düşmeye başlamasıyla birlikte gözler normalleşme sürecine çevrildi. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu’nun da önerileri doğrultusunda normalleşmenin röntgenini çekecek. Bu kapsamda toplumdaki bağışıklık oranının belirlenmesi için ‘Türkiye Bağışıklık Haritası’ çıkarılacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) öncülüğünde geçtiğimiz günlerde başlanan çalışma, önlemlerin esnetileceği kentlerin belirlenmesinde rehber olacak. Kovid-19’u atlatıp bağışıklık gelişenlerle henüz bu hastalığa yakalanmamış olanların simülasyonunu çıkaracak haritanın sunacağı veriler, normalleşme adımlarının ne şekilde uygulanması gerektiğine dair ipuçları verecek.

Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan haritalardan biri de Hayat Eve Sığar uygulamasında bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde güncellenen mobil uygulama, kullanıcıların sokak sokak koronavirüs yoğunluğunu görmesine imkan sağlıyor.

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ŞEHRE ÖZEL ADIMLAR

  • İl pandemi kurulları bu verilerden yola çıkarak, illerdeki virüsün boyutuna bakacak. Yayılma ihtimalini hesaplayacak ve hangi şehirde hangi yasakların kademe kademe kaldırılacağına karar verecek. Bunun neticesinde her şehre göre özel hazırlanmış adımlara geçilecek. Sağlık Bakanlığı ayrıca, normalleşme dönemi sürecinde organize sanayi bölgeleri de (OSB) dahil olmak üzere birtakım toplu çalışılan yerlerde test yapmayı planlıyor. İlk uygulama Gebze’de başlatılırken, bu tedbirin yaygınlaştırılması öngörülüyor. Birçok sektörün benzer şekilde testten geçirilerek normalleşme adımlarının hızla atılması amaçlanıyor. Bu arada, virüs taşıyanların temas trafiğini belirleme çalışmalarını ifade eden ‘filyasyon’ taramalarının sayısı 470 bine yaklaştı. Ekipler bugüne kadar hastaların yüzde 99’una ulaşarak, takiplerini yaptı. Filyasyon takibi, hastalığın yayılmasının önlenmesinde önemli rol oynuyor.

Türkiye'nin il il, sokak sokak koronavirüs yoğunluk haritası
FOTOĞRAF 54
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İstanbul koronavirüs yoğunluk haritası.
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İstanbul koronavirüs yoğunluk haritası.
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İstanbul koronavirüs yoğunluk haritası.
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Kocaeli koronavirüs yoğunluk haritası.
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İzmit, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Yalova, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Orhangazi, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Gemlik, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Bursa, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Balıkesir, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Çanakkale, koronavirüs yoğunluk haritası.
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İzmir, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Akhisar, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Denizli, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Uşak, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Eskişehir, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Denizli, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Fethiye, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Burdur, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Isparta, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Afyonkarahisar, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Ankara, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Zonguldak, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Düzce, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Kastamonu, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Çankırı, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Samsun, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Amasya, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Kayseri, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Niğde, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Aksaray, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Adana, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Mersin, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Osmaniye, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Antakya, koronavirüs yoğunluk haritası.
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İskenderun, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Kahramanmaraş, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Gaziantep, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Şanlıurfa, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Adıyaman, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Malatya, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Diyarbakır, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Mardin, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Batman, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Siirt, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Ağrı, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Kars, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Rize, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Trabzon, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Giresun, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Ordu, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Tokat, koronavirüs yoğunluk haritası.
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Sivas, koronavirüs yoğunluk haritası.
Türkiye'nin il il, sokak sokak koronavirüs yoğunluk haritası
Türkiye'nin il il koronavirüs haritası yayımlandı. Sağlık Bakanlığı, "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi. Hayat Eve Sığar uygulaması ile sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunlukları da görülebiliyor. İşte başta İstanbul olmak üzere birçok ilin koronavirüs vaka yoğunluk haritası...

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