Bağışıklık haritası: Kovid-19’a karşı bağışıklık oranının belirlenmesi için “Türkiye Bağışıklık Haritası” çıkarılıyor

Türkiye’deki koronavirüs vakalarının düşmeye başlamasıyla birlikte gözler normalleşme sürecine çevrildi. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu’nun da önerileri doğrultusunda normalleşmenin röntgenini çekecek. Bu kapsamda toplumdaki bağışıklık oranının belirlenmesi için ‘Türkiye Bağışıklık Haritası’ çıkarılacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) öncülüğünde geçtiğimiz günlerde başlanan çalışma, önlemlerin esnetileceği kentlerin belirlenmesinde rehber olacak. Kovid-19’u atlatıp bağışıklık gelişenlerle henüz bu hastalığa yakalanmamış olanların simülasyonunu çıkaracak haritanın sunacağı veriler, normalleşme adımlarının ne şekilde uygulanması gerektiğine dair ipuçları verecek.
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ŞEHRE ÖZEL ADIMLAR
İl pandemi kurulları bu verilerden yola çıkarak, illerdeki virüsün boyutuna bakacak. Yayılma ihtimalini hesaplayacak ve hangi şehirde hangi yasakların kademe kademe kaldırılacağına karar verecek. Bunun neticesinde her şehre göre özel hazırlanmış adımlara geçilecek. Sağlık Bakanlığı ayrıca, normalleşme dönemi sürecinde organize sanayi bölgeleri de (OSB) dahil olmak üzere birtakım toplu çalışılan yerlerde test yapmayı planlıyor. İlk uygulama Gebze’de başlatılırken, bu tedbirin yaygınlaştırılması öngörülüyor. Birçok sektörün benzer şekilde testten geçirilerek normalleşme adımlarının hızla atılması amaçlanıyor. Bu arada, virüs taşıyanların temas trafiğini belirleme çalışmalarını ifade eden ‘filyasyon’ taramalarının sayısı 470 bine yaklaştı. Ekipler bugüne kadar hastaların yüzde 99’una ulaşarak, takiplerini yaptı. Filyasyon takibi, hastalığın yayılmasının önlenmesinde önemli rol oynuyor.