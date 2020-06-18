‘Bana bulaşmaz’ psikolojisi gevşetti: Prof. Dr. Hakan Oğuztürk Yeni Şafak'a konuştu

Vakaların artmasının nedeninin vatandaşların kurallar konusundaki hassasiyetinin azalması olduğunu vurgulayan Oğuztürk, tedbirlere riayet etmeyen vatandaşlarda iki psikolojik yaklaşımın geliştiğine dikkat çekti: “Bunlardan birincisi, ‘Bu hastalık bana bulaşmaz’, ikincisi de, ‘Artık ne olacaksa olsun, ben artık sıkıldım.’ Bu ruh hallerinin ikisi de çok tehlikeli. Aslında insanımızın, bu bireysel düşünce biçimini, yaşam tarzı haline getirmekle, toplum bilincini de tehlikeye attığını bilmesi gerekli. O halde çözüm ne olacak? Bu aşamadan itibaren bence profesyonel destek mekanizması devreye girmeli.”

Hakan Oğuztürk