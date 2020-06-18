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Koronavirüs Bana bulaşmaz psikolojisi gevşetti Prof Dr Hakan Oğuztürk Yeni Şafaka konuştu
TÜRKİYE

‘Bana bulaşmaz’ psikolojisi gevşetti: Prof. Dr. Hakan Oğuztürk Yeni Şafak'a konuştu

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, kontrollü normalleşme sürecinde vakaların son zamanlarda artmasının nedenlerini Yeni Şafak’a anlattı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Vakaların artmasının nedeninin vatandaşların kurallar konusundaki hassasiyetinin azalması olduğunu vurgulayan Oğuztürk, tedbirlere riayet etmeyen vatandaşlarda iki psikolojik yaklaşımın geliştiğine dikkat çekti: “Bunlardan birincisi, ‘Bu hastalık bana bulaşmaz’, ikincisi de, ‘Artık ne olacaksa olsun, ben artık sıkıldım.’ Bu ruh hallerinin ikisi de çok tehlikeli. Aslında insanımızın, bu bireysel düşünce biçimini, yaşam tarzı haline getirmekle, toplum bilincini de tehlikeye attığını bilmesi gerekli. O halde çözüm ne olacak? Bu aşamadan itibaren bence profesyonel destek mekanizması devreye girmeli.”

Hakan Oğuztürk

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