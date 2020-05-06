Berberlere erken bayram: Randevu sistemi ile çalışacaklar

Koronavirüs salgını tüm dünyayı eve hapsederken, binlerce işletmeyi de olumsuz etkiledi. Yaklaşık 45 gün önce kuaförler, güzellik merkezleri ve kafeler başta olmak üzere birçok işletme virüs nedeniyle kepenk kapattı. Vaka sayısının azalmasıyla birlikte normalleşme adımları açıklandı. Süreçte en çok zarar gören kuaför ve güzellik salonları 11 Mayıs’ta açılıyor. Yeni Şafak kapanan işletmelerle normalleşme sevincini ve koronayla girdikleri zararı konuştu.

ÖNLEM ALACAĞIZ

İki hafta öncesine kadar durumunun çok kötü olduğunu söyleyen güzellik salonu sahibi Merve Coşkun, “Merkezim Ankara’nın en işlek caddesi Tunalı Hilmi’de bize 20 Mart’ta kapanma bildirimi geldi. İŞKUR destekli bir çalışanım vardı. Maaşının yarısını devlet verdi. Gerisini ben ödeyeceğim. Kredi çekip ev kiramı ve faturaları ödedim. Hazirana kadar bekliyordum aslında 11 Mayıs’ta açılacak olmamıza çok sevindim. Biz maskeleri her müşteride yeniliyorduk. Şimdi onlara da maskesiz gelmemesi konusunda bildirim yapacağız. Her gelen müşterinin ateş ölçerle ateşini kontrol edeceğiz” dedi.

ANNEMİN MAAŞIYLA KİRA ÖDEDİK

Altı senedir kendi kuaför dükkanını işlettiğini belirten Doğu Doğan, “Yerim Beyoğlu’nda. Neredeyse 45 gündür geçinmeye çalışıyoruz. Dükkanım annemin üzerine kayıtlı 65 yaş üstü olduğu için anneme kredi de verilmedi. Enteresan bir süreçten geçiyoruz. Şaka gibi. Evimizin kirasını ödeyemedik. Neredeyse üç ay kapalı kalacağını düşünüyorduk. Üç ay kapalı kalması faturalarında üç ay beklemesi demek. Çok şükür 11 Mayıs haberiyle bir sevindik. Neler bekliyor bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

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KAFELER DE BEKLEYİŞTE

Normalleşme sürecinde adım adım işletmeler açılsa da özellikle İstanbul’da sayıları oldukça fazla olan restoran ve kafelerin ne zaman hizmete geçeceği henüz belli değil. İstanbul Fatih’in en işlek meydanı At Pazarı’nda kafe işleten Uğur Gıvcı, “Dükkan kapalı ama kiralar ve faturalar var. Sezon değiştiği için elemanlar çıkmıştı. Mekanım üç dükkanın birleştirilmişi. Kirası toplamda 15 bin civarında. Bizim normalde bu dönemde akşamları çok kalabalık oluyordu. Bu süreçten sonrası soru işareti. ancak ben tamamen bitene kadar açılmaması taraftarıyım. Mal sahiplerine daha kira ödemedim. Kendi evimi dükkandan gelen gelire göre geçindiriyordum.

Masrafım çok fazlaydı. Müşterilerden mekanın açılmasını isteyenler var. Tabi ki yasak olduğu için açmıyoruz. Faturalar eskiden daha fazla geliyor. Üç beş ay daha iş yapmazsak çok kötü olacak. Bu süreç kafadan bir yıl bizi etkileyecek” dedi.

Randevulu çalışacaklar

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Karakaş, “11 Mayıs’ta tekrar faaliyete geçecek berber, kuaför ve güzellik salonları sürece hazır. Tüm iş yerleri randevu sistemi ile çalışacak” dedi. Müşterilere galoş, maske ve eldiven verileceğini anlatan Karakaş, işletmelerde mutlaka dezenfektan bulunacağını, havlu, peçete gibi ürünlerin de tek kullanımlık olacağını aktardı. Ustaların kesinlikle maske takacaklarını belirten Karakaş, şunları kaydetti: “Kuaförlerde tek kullanımlık manikür, pedikür kitlerinden olacak. Müşteriler malzemelerini ya kendileri getirecek ya da tek kullanımlık malzemeler kullanılacak. Ruj, fondöten birden fazla kişiye kullanılmayacak. Herkesin kullandığı ürün ayrı olacak.”