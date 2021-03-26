​BioNTech aşısı analiz sınavında​

mRNA, vücudumuzda doğal olarak üretilen protein sentezinde rol alır. Laboratuvarda yapay olarak üretilen mRNA’lar tıpkı kendi mRNA’larımız gibi çalışarak virüse karşı bizi uyarmayı amaçlıyor. Bu moleküller daha sonra kendi moleküllerimiz gibi yıkılarak vücuttan atılır.

Kovid-19 ile mücadelesinde aşılarını çeşitlendiren Türkiye, önümüzdeki hafta BioNTech aşısını uygulamaya hazırlanıyor. Ocak ayı ortasında düğmeye basılan süreçte şu ana kadar 14 milyon 200 binden dozdan fazla aşılama yapan Türkiye, Çin menşei inaktif aşı Sinovac’ın ardından Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin başında olduğu Alman BioNTech firmasının geliştirdiği mRNA Kovid-19 aşısından da 1,4 milyon doza ulaştı.

KORONAVİRÜS Bakan Koca'dan iyi haber: Haziran’da kontrol altına alırız

1,4 milyon BioNTech aşısı geldi

Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu’na ait laboratuvarlarda testleri süren aşıların önümüzdeki hafta analizlerin tamamlanması öngörülüyor. Test çalışması sonucunda onay alacak aşılar, sırası gelen 65-69 yaş aralığından gruba uygulanacak. Alerjisi bulunan vatandaşların, aşı vurulmadan önce sağlık personeline bildirmesi gerekecek. mRNA aşısını vurulacak vatandaşlar, iki dozu da aynı aşıdan olacak.

HASSAS DAĞITIM

Biontech mRNA aşısı olduğu için çok hassas olarak dağıtılması ve saklanması gerekiyor. Uzak illere aşıların sıvı azot tankları ile taşınması planlanıyor. Difirizi bulunan merkezlerde bu aşılar muhafaza edilecek. Sağlık kuruluşlarında - 80 derece aşı dolapları bulunan merkezlere bu aşı gönderilecek. Aşılar, Aşı Takip Sistemi ile her doz aşı ana depodan uygulanıncaya kadar takip edilecek. Aşılar, azot tanklarında -20 derece donmuş ya da -80 derecede taşınabilecek. Sağlık çalışanı, sulandırılmış aşıyı eriterek, vatandaşa vuracak.

REKLAM

KORONAVİRÜS Keşke Türkiye’de olsak: Avrupa’da aşı kuyruğu

Şartları uygun merkezlerde uygulanacak