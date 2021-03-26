Koronavirüs BioNTech aşısı analiz sınavında
TÜRKİYE

​BioNTech aşısı analiz sınavında​

BioNTech aşısı analiz sınavında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık 1,4 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye’ye ulaştığını duyurdu. Testleri süren aşıların önümüzdeki hafta analizlerin tamamlanması ve ardından da sırası gelen 65-69 yaş grubuna uygulanması bekleniyor. mRNA aşısı vurulacak vatandaşlar, iki dozu da aynı aşıdan olacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
​BioNTech aşısı analiz sınavında​
mRNA, vücudumuzda doğal olarak üretilen protein sentezinde rol alır. Laboratuvarda yapay olarak üretilen mRNA’lar tıpkı kendi mRNA’larımız gibi çalışarak virüse karşı bizi uyarmayı amaçlıyor. Bu moleküller daha sonra kendi moleküllerimiz gibi yıkılarak vücuttan atılır.

Kovid-19 ile mücadelesinde aşılarını çeşitlendiren Türkiye, önümüzdeki hafta BioNTech aşısını uygulamaya hazırlanıyor. Ocak ayı ortasında düğmeye basılan süreçte şu ana kadar 14 milyon 200 binden dozdan fazla aşılama yapan Türkiye, Çin menşei inaktif aşı Sinovac’ın ardından Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin başında olduğu Alman BioNTech firmasının geliştirdiği mRNA Kovid-19 aşısından da 1,4 milyon doza ulaştı.

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1,4 milyon BioNTech aşısı geldi
1,4 milyon BioNTech aşısı geldi
  • Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu’na ait laboratuvarlarda testleri süren aşıların önümüzdeki hafta analizlerin tamamlanması öngörülüyor. Test çalışması sonucunda onay alacak aşılar, sırası gelen 65-69 yaş aralığından gruba uygulanacak. Alerjisi bulunan vatandaşların, aşı vurulmadan önce sağlık personeline bildirmesi gerekecek. mRNA aşısını vurulacak vatandaşlar, iki dozu da aynı aşıdan olacak.

HASSAS DAĞITIM

Biontech mRNA aşısı olduğu için çok hassas olarak dağıtılması ve saklanması gerekiyor. Uzak illere aşıların sıvı azot tankları ile taşınması planlanıyor. Difirizi bulunan merkezlerde bu aşılar muhafaza edilecek. Sağlık kuruluşlarında - 80 derece aşı dolapları bulunan merkezlere bu aşı gönderilecek. Aşılar, Aşı Takip Sistemi ile her doz aşı ana depodan uygulanıncaya kadar takip edilecek. Aşılar, azot tanklarında -20 derece donmuş ya da -80 derecede taşınabilecek. Sağlık çalışanı, sulandırılmış aşıyı eriterek, vatandaşa vuracak.

Keşke Türkiye’de olsak: Avrupa’da aşı kuyruğu
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Keşke Türkiye’de olsak: Avrupa’da aşı kuyruğu

Şartları uygun merkezlerde uygulanacak

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “BioNTech aşısı geçen hafta 5.800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Önceki gün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak. Dün ayrıca 700 bin dozdan fazla BioNTech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşıya ulaşmış oldu” dedi.
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