​BioNTech ilk kez aşı olacaklara vurulacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Türkiye’ye gelecek 4.5 milyon doz BioNTech aşısının ilk kez aşılanacaklara uygulanacağını bildirdi. Mart sonuna kadar gelmesi beklenen mRNA BionTech aşısı ile ilgili aşamaları Yeni Şafak’a anlatan Prof. Aydın, aşının Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ait laboratuvarlarında test edilip onaylandıktan sonra kullanıma sunulacağını kaydetti.

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İKİ DOZDA AYNI AŞIDAN

Bir kişinin birinci dozunu Çin menşeli Sinovac gibi ineaktif aşı, ikinci dozunu da gelecek BioNTech gibi mRNA aşısı olmasını uygun bulmadığını belirten Prof. Aydın, “İlk dört haftalık arayla yapılacak aşılarda aynı aşı tercih edilir. Ama bir yıl sonra yeniden yapılırsa o zaman mRNA aşısı olabilir, problem olmaz” dedi.

Kemalettin Aydın

BioNTech aşının Türkiye’ye gelmesiyle Türkiye’de iki çeşit aşının olacağını dile getiren Aydın, “Aşılanacak kişiye mutlaka hangi aşının vurulduğu bilgisi verilir. Söylenmeden aşı yapılması imkansız. Şu anda gelecek mRNA aşısını önümüzdeki ilk aşıya girecek gruba yapılacak. Birinci doz aşısını olanların, ikinci doz Çin aşıları da stokta bekliyor. Bu gelen aşıları ilk defa aşıya gelecek 60 yaş grubunda sırası gelen herkese mRNA aşısı yapılacak” diye konuştu.

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ALERJİSİ OLANLAR, UYARSIN!

mRNA aşısının güvenirliği, uygulaması ve yararı konusunda bir tartışma olmadığının altını çizen Prof. Aydın, “Alerji miktarı biraz fazla olabilir. Onun içinde alerjisi olanların, hastane merkezlerinde aşıyı yapacak görevlileri önceden uyararak, alerjiye yönelik sorunu çözecek altyapı ile yapılması sağlandığında sorun olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Yüzde 94,5 koruyucu

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Akova, BioNTech aşısının Türkiye’de Faz-3 çalışmaları kapsamında 500 kişide uygulandığını söyledi. Akova, “Türkiye’deki gönüller Amerika ve Avrupa’da yürütülen bir çalışmanın parçasıydı. Bu çalışma ile ilgili sonuçlar bilimsel makale halinde yayımlandı ve aşının yüzde 94,5 civarında etkili olduğu gösterildi. Ama Türkiye’deki 500 gönüllünün durumuna ait özel bir yayın yapılmadı. O genel havuzun içerisinde Türkiye’deki gönüllerde de benzer bir etkinlik olduğunu kabul ediyoruz” dedi. Akova, bu aşının da iki doz olarak yapılması gerektiğini belirtti.