​BioNTech’te 3. doz için karar bugün

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, milli aşı TURKOVAC’ın Faz-3 çalışması için vatandaşları gönüllü olmaya çağırırken, Biontech’de üçüncü doz için bugün Bilim Kurulu’nun karar vereceğini açıkladı. TURKOVAC Faz-3 çalışmasında 3 bin gönüllüye ihtiyaç olduğunu hatırlatan Koca, “Şu an bugün itibariyle bin kişiyi geçmiş oldu” dedi. Okullarda rastgele yapılan PCR test çalışmasının sonuçları çıktığını söyleyen Koca, “Yapılan taramada toplumdan farklı olarak okul dönemindeki çocuklarda oranın çok yüksek olmadığını gördük” diye konuştu.

ÇİFTLERE SMA TARAMASI

Koca, BioNTech olanlara üçüncü doz yapılıp yapılmayacağı ile ilgili olarak “3. doz BioNTech aşısının ne zaman yapılacağını Bilim Kurulu’nun gündem konusu. Ne zaman ve kimlerden başlanacağı yarın (bugün) tartışılır” ifadelerini kullandı. Koca, evlenecek olan çiftlere SMA taraması yapılacağını belirtti.

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