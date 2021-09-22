Koronavirüs Birinci Kırklareli sonuncu Şanlıurfa İki dozda yüzde 68deyiz
TÜRKİYE

Birinci Kırklareli sonuncu Şanlıurfa: İki dozda yüzde 68’deyiz

Sağlık Bakanlığı, aşı haritasında artık ikinci dozları yayınlamaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Günlük Kovid-19 tablomuz değişti. Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik” mesajını paylaştı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Birinci Kırklareli sonuncu Şanlıurfa: İki dozda yüzde 68’deyiz
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanlığı, aşı haritasında artık ikinci dozları yayınlamaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Günlük Kovid-19 tablomuz değişti. Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik” mesajını paylaştı. İkinci doz aşılama oranları Türkiye genelinde yüzde 68,13 oldu. İstanbul’da aşılama oranı yüzde 64.9, Ankara’da yüzde 71.3, İzmir’de 73.7. 47 ilde, 18 yaş üstü nüfusun yüzde 65’inden fazlasına en az iki doz aşı yapıldı.

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HARİTADA SARI YOĞUNLUĞU

  • Yeni tabloya göre, 7 il mavi, 41 il sarı, 19 il turuncu, 14 il kırmızı oldu. Yüzde 76,4 oranıyla aşılamanın en yüksek olduğu Kırklareli en düşük riskli il oldu. Bu kenti yüzde 75,8 ile Muğla, yüzde 75,7 ile Eskişehir ve Çanakkale takip etti. Amasya, Edirne ve Ordu mavi kategoride yer aldı.

GÜNEYDOĞU KIPKIRMIZI

Aşılamanın en düşük olduğu kırmızı il kategorisinde ise yüzde 41,3’lük aşılama oranı ile Şanlıurfa başı çekti. Yüzde 45,3 ile Mardin ikinci, yüzde 46,6 ile de Batman takip etti. Muş, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Ağrı, Bingöl de kırmızı listede yer aldı. Birinci doz aşılama oranı Türkiye genelinde yüzde 85’e yaklaşırken, haritada kırmızı kategoride olan il kalmadı. Dün öğlen itibarıyla aşılama sayıları şöyle: Toplam yapılan aşı sayısı 105.907.921 1.doz uygulanan kişi sayısı 52.908.024 2.doz uygulanan kişi sayısı 42.448.578.

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İstanbul'da aşılama oranı yüzde 83.4'e ulaştı

14 İLDE YÜZDE 55’TEN AZ

  • 18 yaş üstü ikinci doz aşılama oranları 7 ilde yüzde 75’i aştı, 40 ilde yüzde 65-75 arasında, 20 ilde yüzde 55-65 ilen 14 ilde yüzde 55’ten az.
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