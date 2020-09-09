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Koronavirüs Birinci sınıflar 21 Eylülde okula
TÜRKİYE

​Birinci sınıflar 21 Eylül’de okula başlıyor

Birinci sınıflar 21 Eylül’de okula

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül’de yüz yüze eğitimin sadece okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileriyle başlayacağını açıkladı. Birinci sınıflar uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise 2 gün okula gidecek. Bunun yanında veliler isterlerse çocuğunu okula göndermeyebilecek; bu devamsızlıktan sayılmayacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Sınıflar dezenfekte ediliyor.
Sınıflar dezenfekte ediliyor.

Okul öncesi ve birinci sınıfların 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayacağının açıklanmasının ardından hazırlıklar başladı. Okul Öncesi Eğitim Kurumu ve İlkokulların 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Hazırlığını düzenleyen genelgeye göre okullarda oturma düzeni sosyal mesafeye uygun hale getirilecek. Okullarda tüm kapalı alanlar ve okulda aktif olarak bulunan kişiler göz önüne alınarak 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılacak. İçeriye alınması gereken kişi sayısı da buna göre düzenlenecek.

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YEMEKHANELER DÜZENLENECEK

Eğitim faaliyetine başlamadan önce okul binasının genel temizliği su ve deterjanla yapılacak. Sınıf, çalışma salonları, işlikler, yemekhane, kantin gibi toplu kullanım alanları bulunması durumunda yeterli sosyal mesafenin korunması amacıyla kişiler arası en az 1 metre olacak şekilde düzenleme yapılacak.

Okulun ilk haftasındaki başlangıç derslerinde öğrencilere koronanın bulaşma yolları ve korunma önlemleri hakkında bilgi verilmeye başlanacak. Anasınıfındaki öğrencilere el yıkama ve hijyen alışkanlığı kazandırılacak.

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