Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Brezilyanın umudu Türkiye
DÜNYA

Brezilya’nın umudu Türkiye

Brezilya’da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 27 bine dayandı. Latin Amerika’da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, dünyada da “ABD’nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke” konumunda bulunuyor. Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde yaşayan Türk işadamı Umut Eker, ülkede yaşanan siyasi krizlere dikkat çekerek var olan durumu anlattı.

Hatice Saka Yeni Şafak
Umut Eker
Umut Eker

Latin Amerika’da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, dünyada da “ABD’nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke” konumunda bulunuyor. Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde yaşayan Türk işadamı Umut Eker, ülkede yaşanan siyasi krizlere dikkat çekerek durumu şöyle anlattı: “Virüs ilk yayılmaya başladığı zaman Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun virüsü normal bir grip virüsü gibi karşılayan açıklamaları oldu. Ancak Sao Paulo Eyalet Valisi ‘karantina önlemleri alınması’ gerektiğini söyledi. Brezilya Devlet Başkanı ve Sao Paula Valisi arasında sürekli tartışmalar yaşandı.”

YALNIZ BIRAKILDIK

Güney Amerika ülkelerinin zor zamanlarda yalnız bırakıldığına vurgu yapan Eker, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birçok ülke Güney Amerika’dan beslenmeyi çok seviyor. Yeraltı kaynakları ve tarım ürünleri açısından çok zengin. Ama ne zaman dünyada olağanüstü bir olay gerçekleşse herkes Güney Amerika ülkelerini unutuyor. Brezilya ve Güney Amerika yalnız kaldı.”

TÜRKİYE’DEN SOLUNUM CİHAZI

Türk işadamı, salgın sırasında sağlık sistemiyle dünyaya örnek olan Türkiye’yi Brezilya’nın da tercih ettiğini belirtti ve ekledi: “Brezilya Savunma Bakanlığı, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun ürettiği yerli solunum cihazlarından almak için harekete geçti. Brezilya’daki büyükelçimiz ile Türkiye’nin askeri ataşesi, Brezilya Savunma ve Sağlık Bakanlığı ile görüşüyor. Türkiye’den solunum cihazları numunesi gönderilmesi konusunda anlaştılar. Onun haricinde maskeler, korunma elbiseleri benzeri sağlık ürünleri gelecek. Çok yüklü bir malzeme alımı gerçekleşecek. Görüşmeler devam ediyor.”

Brezilya ekibinde büyük şok: 16 futbolcunun testi pozitif çıktı
SPOR
Brezilya ekibinde büyük şok: 16 futbolcunun testi pozitif çıktı
Abone Ol Google News
İlk adım

İlk adım

​Milyonları eve kapatan ağır travmadan sonra günlük hayata.
Terör bumerang gibi

Terör bumerang gibi

​PKK'nın ortağı, ABD'yi vuruyor.
Dörtlü destek paketi

Dörtlü destek paketi

​Kamu bankaları kredi paketleriyle vatandaşa destek verecek.
Büyük oyun

Büyük oyun

​Peak Games 1,8 milyar dolara satıldı.
Dilek Hemşire tutunamadı

Dilek Hemşire tutunamadı

​Bebeğini yalnızca birkaç saniye görebildi.
İran ve İsrail'in<br>siber savaşı

İran ve İsrail'in
siber savaşı

​İki ülke dijital cephede karşı karşıya geldi.
Acil dışında<br>randevu şart

Acil dışında
randevu şart

​Hastanelerde 'yeni normal' dönem başlıyor.
Trump geri<br>adım atmıyor

Trump geri
adım atmıyor

Olaylara müdahale için binlerce ağır silahlı askeri görevlendirdi.
Korona ile beraber, hayata ve ekonomiye devam

Korona ile beraber, hayata ve ekonomiye devam

​Prof. Dr. Ömer Bolat'ın kaleminden yeni normal hayat.
THY'den özel sefer

THY'den özel sefer

​ABD'deki Türkler için tahliye uçuşu.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
FETÖ'nün<br>kuluçka merkezi

FETÖ'nün
kuluçka merkezi

Kemal Özer, dershanelerin işlevine dikkat çekti.
Yeniden tezgahlanıyor

Yeniden tezgahlanıyor

​Nedim Şener'den bomba açıklamalar.
FETÖ dosyası açıldı

FETÖ dosyası açıldı

Bilinmeyenler TVNET özel yayınında konuşuldu.
Avrupa'da <br>son 24 saat

Avrupa'da
son 24 saat

Ülke ülke bütün sayılar açıklandı.
Seçimler 2023'te

Seçimler 2023'te

​Bahçeli'den erken seçim açıklaması.
Öngörülen seviyede

Öngörülen seviyede

​Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.