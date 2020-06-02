Brezilya’nın umudu Türkiye

Latin Amerika’da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, dünyada da “ABD’nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke” konumunda bulunuyor. Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde yaşayan Türk işadamı Umut Eker, ülkede yaşanan siyasi krizlere dikkat çekerek durumu şöyle anlattı: “Virüs ilk yayılmaya başladığı zaman Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun virüsü normal bir grip virüsü gibi karşılayan açıklamaları oldu. Ancak Sao Paulo Eyalet Valisi ‘karantina önlemleri alınması’ gerektiğini söyledi. Brezilya Devlet Başkanı ve Sao Paula Valisi arasında sürekli tartışmalar yaşandı.”

YALNIZ BIRAKILDIK

Güney Amerika ülkelerinin zor zamanlarda yalnız bırakıldığına vurgu yapan Eker, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birçok ülke Güney Amerika’dan beslenmeyi çok seviyor. Yeraltı kaynakları ve tarım ürünleri açısından çok zengin. Ama ne zaman dünyada olağanüstü bir olay gerçekleşse herkes Güney Amerika ülkelerini unutuyor. Brezilya ve Güney Amerika yalnız kaldı.”

TÜRKİYE’DEN SOLUNUM CİHAZI

Türk işadamı, salgın sırasında sağlık sistemiyle dünyaya örnek olan Türkiye’yi Brezilya’nın da tercih ettiğini belirtti ve ekledi: “Brezilya Savunma Bakanlığı, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun ürettiği yerli solunum cihazlarından almak için harekete geçti. Brezilya’daki büyükelçimiz ile Türkiye’nin askeri ataşesi, Brezilya Savunma ve Sağlık Bakanlığı ile görüşüyor. Türkiye’den solunum cihazları numunesi gönderilmesi konusunda anlaştılar. Onun haricinde maskeler, korunma elbiseleri benzeri sağlık ürünleri gelecek. Çok yüklü bir malzeme alımı gerçekleşecek. Görüşmeler devam ediyor.”

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