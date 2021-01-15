Koronavirüs Bu sırayla olacak
TÜRKİYE

​Bu sırayla olacak: Kimler aşı olabilecek?

Bu sırayla olacak

Önce aşı olacak sağlık çalışanları A grubunda bulunuyor. B grubunda yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalanlar ile çalışanlar, C grubunda ise 65 yaş ve üstü bireyler yer alıyor. İkinci aşamada kritik mesleklerde görevli olanlar aşılanacak. Aşı olan herkese kart verilecek e-Nabız uygulamasına da aşı durumu bilgilendirme özelliği eklendi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulamasına Kovid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği ekledi.
Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulamasına Kovid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği ekledi.

Sağlık Bakanlığının koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda belirlediği 4 aşamalı stratejiye göre öncelikli aşılanacak meslek grupları açıklandı. Buna göre, aşılamanın birinci aşamasının A grubunda sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil) bulunuyor. Birinci aşamanın B grubunda yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, C grubunda ise 65 yaş ve üstü bireyler yer alıyor.

İlk gün 250 bin sağlık çalışanı aşı oldu: Çok hızlı başladık
KORONAVİRÜS
İlk gün 250 bin sağlık çalışanı aşı oldu: Çok hızlı başladık

ÖNCELİKLİ SEKTÖR ÇALIŞANLARI

  • İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor: “Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar. Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
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KRONİK HASTALIĞI OLANLAR

Aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olan kişilere aşı yapılacak. Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek. Üçüncü aşamada son olarak, diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olanlara aşı uygulanacak. Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

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