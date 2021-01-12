Koronavirüs Dağıtımplanı hazır
BİLİMSEL GELİŞMELER

Dağıtım planı hazır

Dağıtım planı hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Perşembe veya Cuma ilk doz aşılamanın başlanacağını açıklaması üzerine, gözler onay ve dağıtım sürecine çevrildi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çin’den alınan 3 milyon dozluk Kovid-19 aşılarının zaman kaybetmeden başlayan 14 günlük analizinin bugün tamamlanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Perşembe veya Cuma aşılamaya başlanacağını açıklaması üzerine gözler sürecin nasıl ilerleyeceğine çevrildi.

Aşı bu hafta başlıyor
GÜNDEM
Aşı bu hafta başlıyor
  • Onay alması halinde Sağlık Bakanlığı’na ait Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu’nda beklentilen aşılarda bu hafta önce dağıtım, ardından aşılama süreci başlayacak. Bakanlık, teslim, dağıtım, muhafaza, uygulama ve atık yönetimi aşamalarında her ayrıntıyı planladı.

İLLERE DAĞITILACAK

Onay alan aşılar il depolarına gönderilecek. İllerde yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşlar başta olmak üzere engelli bireyler koruma evlerinde kalan ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler ile sağlıkçıların sayılarına göre aşı dağıtımı gerçekleşecek. Aşı, il depolarının ardından vatandaşa aşı vuracak sağlık kuruluşlarına gönderilecek.

YIĞILMALARA KARŞI ÖNLEM

  • İsteyen vatandaş bu merkezlerde aşı yaptırabilecek. Aşının vurulacağı bir diğer yerler ise aile sağlık merkezleri ve klinikler olacak. Olası yığılmalara karşı ve toplum sağlık merkezi olmayan yerlerde bu merkezlerde aşılar vurulacak. Aşılama, sağlık ekipleri tarafından huzurevlerinde randevuyla yapılacak. Evde sağlık hizmeti alanlara aşılar da evlerinde vurulacak. Daha sonra aşılar vurulduktan sonra atık yönetimi kapsamında imha edilecek. Aşılar son kullanıcıya ulaşıncaya kadar belirli ısı (+2°C - +8°C) aralığında tutulacak. Aşı Takip Sistemi (ATS) ile sıcaklık kayıt ve izlemcileri ile soğuk zincir 7/24 her noktada izlenecek.
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