Koronavirüs Dünya Sağlık Örgütübr&gt;bir aşıya daha onay verdi
DÜNYA

Dünya Sağlık Örgütübr>bir aşıya daha onay verdi

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüse karşı Hindistan'ın Bharat Biotech şirketi tarafından üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay verdi.

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Haber Merkezi AA
Dünya Sağlık Örgütübr&gt;bir aşıya daha onay verdi
Aşı

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanından uzmanların yer aldığı Teknik Danışma Grubu bugün toplandı.

Toplantıda, Covaxin aşısının koronavirüse karşı korunmada DSÖ standartlarını karşıladığı, aşının faydalarının risklerinden çok daha ağır bastığı ve kullanılabileceği kararı çıktı.

Örgüte koronavirüs aşılarının kullanımı konusunda danışmanlık yapan Stratejik Uzmanlar Danışma Grubu (SAGE) aşıya ilişkin mevcut verileri inceledi ve Covaxin aşısının 18 yaş üstü tüm gruplarda 4 haftada 2 doz halinde kullanılması tavsiyesinde bulundu.

Açıklamada, Covaxin'in ikinci dozdan 14 gün sonra koronavirüse karşı yüzde 78 etkili ve kolay depolanması bağlamında düşük ve orta gelirli ülkeler için son derece uygun bir aşı olduğunun altı çizildi.

DSÖ, bu kararıyla 8'inci koronavirüs aşısına acil kullanım onayı vermiş oldu.

DSÖ, ilk olarak 31 Aralık'ta Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği koronavirüs aşısı, daha sonra Oxford-AstraZeneca aşısı, AstraZeneca'nın aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) ürettiği aşı, Moderna, Janssen ve Çin'in Sinopharm firmasının ürettiği aşılara acil kullanım onayı vermişti.

Örgüt, son olarak 1 Haziran'da Türkiye'de de kullanılan Çin'in geliştirdiği yeni Sinovac aşısının acil kullanımını onaylamıştı.

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