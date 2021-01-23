​En başarılı ülkeyiz: Almanya Türkiye'nin gerisinde

Yaklaşık aynı nüfusu barındıran Türkiye ile Almanya arasındaki Kovid-19 verileri pandemiye karşı mücadelede performans farkını ortaya koydu. Almanya’da ilk vaka geçen yıl 27 Ocak’ta, Türkiye’de ise 11 Mart’ta tespit edilmişti. Koronavirüs salgınına ilişkin iki ülkenin son bir yıllık toplam test, pozitif vaka, ağır hasta ve kayıp sayıları ile bunlara ilişkin son haftalık haftalık verileri karşılaştırıldığında dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Buna göre; son günlerde tabloda büyük bir iniş yakalayan Türkiye ile vaka ve kayıpları artan Almanya’nın 21 Ocak itibariyle Kovid-19 mücadelesindeki veriler şöyle:

VAKALARIN YÜZDE BİRİ KAYIP

Ülke nüfusu 84 milyon 844 bin 669 olan Türkiye’de son bir yılda 2 milyon 412 bin 505 vaka tespit edildi. Toplam test sayısı 28 milyon 32 bin 559’u buldu. 2 milyon 290 bin 32 kişi hastalığı yendi. Halen pozitif olan kişi sayısı 97 bin 833 olurken 2 bin 74 hasta kritik durumda. Türkiye, aradan geçen bir yılda 24 bin 640 vatandaşını hastalığına kurban verdi. Türkiye’de pozitif vaka-kritik vaka dengesi yüzde 1 olarak kayıtlara geçti.

ALMANYA’DA KAYIP İKİ KATI

Almanya’nın nüfusu ise 83 milyon 933 bin 910 kişi. Bir yılda 37 milyon 449 bin 922 test yapıldı. Görülen vaka sayısı 2 milyon 108 bin 995. Bu hastalardan 1 milyon 780 bin 200’i iyileşti. Aktif hasta sayısı 277 bin 544. Hastaların 4 bin 787’nin durumu ise kritik. Almanya’da salgın döneminde 51 bin 151 kişi yaşamını yitirdi. Almanya’da hastalığa yakalanan-vefat eden dengesi yüzde 2,4 olarak kayıtlara geçerken, aktif hasta-kritik hasta dengesi ise yüzde 2 olarak tespit edildi.

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SON 2 HAFTADA DURUM

Almanya ve Türkiye’de son 13 günde açıklanan vaka sayılarına ilişkin grafiğe göre, Türkiye’deki vaka sayılarının düştüğü görülüyor. Buna karşın Almanya’daki vak sayılarının ise özellikle son günlerde artışa geçtiği, hatta Türkiye’de vaka sayılarının yaklaşık 2 katı olduğu görülüyor. O tablo şöyle:

ALMANYA - TÜRKİYE

9 Ocak : 24.694 - 9.537

10 Ocak: 16.946 - 9.138

11 Ocak: 12.497 - 10.220

12 Ocak: 12.802 - 9.809

13 Ocak: 19.600 - 9.554

14 Ocak: 25.164 - 8.962

15 Ocak: 22.368 - 8.314

16 Ocak: 18.678 - 7.550

17 Ocak: 13.882 - 6.436

18 Ocak: 7.141 - 5.862

19 Ocak: 11.369 - 6.818

20 Ocak: 15.974 - 6.435

21 Ocak: 20.398 - 6.289