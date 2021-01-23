Koronavirüs En başarılı ülkeyiz Almanya Türkiyenin gerisinde
TÜRKİYE DÜNYA

​En başarılı ülkeyiz: Almanya Türkiye'nin gerisinde

En başarılı ülkeyiz: Almanya Türkiye'nin gerisinde

Türkiye koronavirüsle mücadelede Avrupa’da örnek gösterilen Almanya’dan çok daha başarılı bir mücadele veriyor. Salgında Türkiye 24 bin 640 vatandaşını kaybederken Almanya’da ölü sayısı 51 bini aştı. Ağır hasta sayısı Türkiye’de 2 bin 74’e gerilerken Almanya’da 4 bin 787 kritik hasta mevcut. Almanya’da hastalığa yakalanan-vefat eden dengesi yüzde 2,4 iken, bu rakam Türkiye’de yüzde 1.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Nüfus olarak birbirine çok yakın olan Türkiye ile Almanya arasındaki Kovid-19 verileri dikkat çekiyor.
Nüfus olarak birbirine çok yakın olan Türkiye ile Almanya arasındaki Kovid-19 verileri dikkat çekiyor.

Yaklaşık aynı nüfusu barındıran Türkiye ile Almanya arasındaki Kovid-19 verileri pandemiye karşı mücadelede performans farkını ortaya koydu. Almanya’da ilk vaka geçen yıl 27 Ocak’ta, Türkiye’de ise 11 Mart’ta tespit edilmişti. Koronavirüs salgınına ilişkin iki ülkenin son bir yıllık toplam test, pozitif vaka, ağır hasta ve kayıp sayıları ile bunlara ilişkin son haftalık haftalık verileri karşılaştırıldığında dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Buna göre; son günlerde tabloda büyük bir iniş yakalayan Türkiye ile vaka ve kayıpları artan Almanya’nın 21 Ocak itibariyle Kovid-19 mücadelesindeki veriler şöyle:

VAKALARIN YÜZDE BİRİ KAYIP

  • Ülke nüfusu 84 milyon 844 bin 669 olan Türkiye’de son bir yılda 2 milyon 412 bin 505 vaka tespit edildi. Toplam test sayısı 28 milyon 32 bin 559’u buldu. 2 milyon 290 bin 32 kişi hastalığı yendi. Halen pozitif olan kişi sayısı 97 bin 833 olurken 2 bin 74 hasta kritik durumda. Türkiye, aradan geçen bir yılda 24 bin 640 vatandaşını hastalığına kurban verdi. Türkiye’de pozitif vaka-kritik vaka dengesi yüzde 1 olarak kayıtlara geçti.

ALMANYA’DA KAYIP İKİ KATI

Almanya’nın nüfusu ise 83 milyon 933 bin 910 kişi. Bir yılda 37 milyon 449 bin 922 test yapıldı. Görülen vaka sayısı 2 milyon 108 bin 995. Bu hastalardan 1 milyon 780 bin 200’i iyileşti. Aktif hasta sayısı 277 bin 544. Hastaların 4 bin 787’nin durumu ise kritik. Almanya’da salgın döneminde 51 bin 151 kişi yaşamını yitirdi. Almanya’da hastalığa yakalanan-vefat eden dengesi yüzde 2,4 olarak kayıtlara geçerken, aktif hasta-kritik hasta dengesi ise yüzde 2 olarak tespit edildi.

SON 2 HAFTADA DURUM

Almanya ve Türkiye’de son 13 günde açıklanan vaka sayılarına ilişkin grafiğe göre, Türkiye’deki vaka sayılarının düştüğü görülüyor. Buna karşın Almanya’daki vak sayılarının ise özellikle son günlerde artışa geçtiği, hatta Türkiye’de vaka sayılarının yaklaşık 2 katı olduğu görülüyor. O tablo şöyle:

  • ALMANYA - TÜRKİYE
  • 9 Ocak : 24.694 - 9.537
  • 10 Ocak: 16.946 - 9.138
  • 11 Ocak: 12.497 - 10.220
  • 12 Ocak: 12.802 - 9.809
  • 13 Ocak: 19.600 - 9.554
  • 14 Ocak: 25.164 - 8.962
  • 15 Ocak: 22.368 - 8.314
  • 16 Ocak: 18.678 - 7.550
  • 17 Ocak: 13.882 - 6.436
  • 18 Ocak: 7.141 - 5.862
  • 19 Ocak: 11.369 - 6.818
  • 20 Ocak: 15.974 - 6.435
  • 21 Ocak: 20.398 - 6.289

Türkiye’deki filyasyon çalışmaları dünyaya örnek oluyor.
Abone Ol Google News
Bakan Çavuşoğlu duyurdu

Bakan Çavuşoğlu duyurdu

Yunanistan ile istikşafi görüşmeler pazartesi başlıyor.
Ömer Aminin trajik hikayesi

Ömer Amin'in trajik hikayesi

​FBI bir masumu nasıl idam mahkumuna dönüştürdü?
Tedbiren durdurulmuştu

Tedbiren durdurulmuştu

​Öğrenciler için nakil ve geçiş işlemleri açıldı.
​Yüksek faize<br>kesinlikle karşıyım

​Yüksek faize
kesinlikle karşıyım

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu.
Vaka sayısı<br>6 binin altında

Vaka sayısı
6 binin altında

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

Kaosa sürükleme amacının şifreli kılıfı

Kaosa sürükleme amacının şifreli kılıfı

​MHP lideri Bahçeli'den erken seçim açıklaması.

Usta tarihçi Bahadıroğlu'na veda

Usta tarihçi Bahadıroğlu'na veda

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
'Buraya koşun'

'Buraya koşun'

​Akaryakıt istasyonunun girişine asılan pankart göreni şaşırtıyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı çıkışı önemli mesajlar.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim çağrılarına son noktayı koydu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.