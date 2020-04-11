Evcil hayvandan virüs bulaşmaz: Onları sokağa terk etmeyin
Dünya Sağlık Örgütü dahil birçok yetkili kuruluş koronavirüsün evcil hayvanlardan insanlara geçtiğine dair bir veri olmadığını açıkladı. Bilgi kirliliği ve asılsız iddialara kanan kişilerin evcil hayvanlarını sokağa terk ettiğini söyleyen Prof. Dr. Murat Arslan, “Evcil hayvanların hijyenine dikkat edilirse hiçbir problem olmaz” dedi.
Dünya Sağlık Örgütü, diğer uluslararası yetkili kuruluşlar ve uzmanlar bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalara dayanarak koronavirüsün evcil hayvanlardan insanlara geçtiğine dair herhangi bir veri olmadığını vurguladı. Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına aldı. İlk olarak Covid19’un yarasalardaki koronavirüsle benzerlik taşıdığı tespit edildi. Ardından New York’taki Bronx Hayvanat Bahçesinde yaşayan bir kaplanda yeni tip koronavirüsün ortaya çıkması ‘Hayvanlardan insanlara koronavirüs bulaşır mı?’ sorusunu gündeme getirdi. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de evcil hayvanlar virüs korkusu yüzünden sokağa terk edilmeye başlandı. Ancak uzmanlar, Covid19’un hayvanlara binde bir ihtimal bulaştığını, bu durumda bile sahibine geçmediğini aktardı.
ONLARIN DA HİJYENİNİ YAPIN
İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, “Hiçbir şekilde evcil hayvanlardan insanlara korona bulaşmıyor. Hong Kong’da 2 tane köpekte korona tespit edildi. Bunların sahipleri de virüslüydü. Bu virüsün o köpeğe bulaşıp onu hasta edebileceği anlamına gelmiyor. Nasıl ki eşyada koronavirüs kalabiliyor, bir süre bu hayvanda da üst solunum yoluna girmiş olabilir. Virüs hayvana enfekte etti diyelim, insana bulaşabileceği anlamına da gelmiyor. En son bir hafta önce hayvanat bahçesinde kaplanda tespit edildi. Ona da bakıcısından bulaşmış. İşin esası şu, insanlara geçecek şekilde enfeksiyon yaratmıyor. Mekanik olarak bir hayvana bulaşabilir. Evcil hayvanların hijyenine dikkat edilirse hiçbir problem olmaz” dedi.