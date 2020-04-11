Koronavirüs Evcil hayvandan virüs bulaşmaz Onları sokağa terk etmeyin
TÜRKİYE

Evcil hayvandan virüs bulaşmaz: Onları sokağa terk etmeyin

Dünya Sağlık Örgütü dahil birçok yetkili kuruluş koronavirüsün evcil hayvanlardan insanlara geçtiğine dair bir veri olmadığını açıkladı. Bilgi kirliliği ve asılsız iddialara kanan kişilerin evcil hayvanlarını sokağa terk ettiğini söyleyen Prof. Dr. Murat Arslan, “Evcil hayvanların hijyenine dikkat edilirse hiçbir problem olmaz” dedi.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünya Sağlık Örgütü, diğer uluslararası yetkili kuruluşlar ve uzmanlar bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalara dayanarak koronavirüsün evcil hayvanlardan insanlara geçtiğine dair herhangi bir veri olmadığını vurguladı. Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına aldı. İlk olarak Covid19’un yarasalardaki koronavirüsle benzerlik taşıdığı tespit edildi. Ardından New York’taki Bronx Hayvanat Bahçesinde yaşayan bir kaplanda yeni tip koronavirüsün ortaya çıkması ‘Hayvanlardan insanlara koronavirüs bulaşır mı?’ sorusunu gündeme getirdi. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de evcil hayvanlar virüs korkusu yüzünden sokağa terk edilmeye başlandı. Ancak uzmanlar, Covid19’un hayvanlara binde bir ihtimal bulaştığını, bu durumda bile sahibine geçmediğini aktardı.

ONLARIN DA HİJYENİNİ YAPIN

  • İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, “Hiçbir şekilde evcil hayvanlardan insanlara korona bulaşmıyor. Hong Kong’da 2 tane köpekte korona tespit edildi. Bunların sahipleri de virüslüydü. Bu virüsün o köpeğe bulaşıp onu hasta edebileceği anlamına gelmiyor. Nasıl ki eşyada koronavirüs kalabiliyor, bir süre bu hayvanda da üst solunum yoluna girmiş olabilir. Virüs hayvana enfekte etti diyelim, insana bulaşabileceği anlamına da gelmiyor. En son bir hafta önce hayvanat bahçesinde kaplanda tespit edildi. Ona da bakıcısından bulaşmış. İşin esası şu, insanlara geçecek şekilde enfeksiyon yaratmıyor. Mekanik olarak bir hayvana bulaşabilir. Evcil hayvanların hijyenine dikkat edilirse hiçbir problem olmaz” dedi.

Koronavirüs endişesiyle evcil hayvan sahipleri otellere koştu: Boş yer bulmak imkansız
FOTOĞRAF 14
Title
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan Türkiye'de de etkisini göstermeye başlayan koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar, yetkililerin uyarıları doğrultusunda evden çıkmamaya başladı. Riskli grup olan 65 yaş üzerindeki vatandaşların sokağa çıkması ise yasaklandı. Evcil hayvan sahipleri, evlerinden çıkmayınca, bakımlarının aksamaması için hayvanlarını hayvan otellerine vermeye başladı. Vatandaşlar, evcil hayvanlarını gezdirmek, tuvalet gibi ihtiyaçlarının karşılanması için can dostlarını veteriner hekim gözetimindeki evcil hayvan otellerine bırakıyor.
Title
Çukurova ilçesindeki Karaisalı yolunda 22 dönüm alanda 36 yatak kapasitesiyle hizmet veren evcil hayvan otelinin ortaklarından Mehmet Ali Efe, normal şartlar altında kış ve ilkbaharda sezonun ölü geçtiğini ancak koronavirüs nedeniyle hayvanlarının iyi hizmet almasını isteyen vatandaşların talebi üzerine yatak kapasitesini artırmayı planladıklarını söyledi. Koronavirüse karşı otelde dezenfeksiyon çalışmalarının düzenli olarak yapıldığını ve hayvan sahiplerinin bile ziyaretinin kabul edilmediğini kaydeden Efe, hayvanların 'pet taksi' ile evlerinden alınıp otele getirildiğini ve hizmet sonunda tekrar evlerine bırakıldığını anlattı.
Title
Efe, otelde konaklayan evcil hayvanların evde gördükleri hizmetin birebir aynısından biraz daha fazlasını sağladıklarını vurgulayarak şunları söyledi:
Title
Mama saatleri, kullanılması gereken ilaçlar, gezme saatleri, oyun saatleri, hepsi burada dikkate alınıyor. Bir şehirde, bahçede ya da parkta ne gerekiyorsa burada fazlasıyla yapılıyor. Salgının ilk ortaya çıktığı zamanlarda haftada 8-10 randevumuz oluşurken bu sayı günde 5-6'ya çıktı. İnsani açıdan bu virüs yüzünden oldukça üzüntülüyüz ama salgından küçük dostlarını korumak, bakımlarının, ihtiyaçlarının olduğu gibi devam etmesini isteyen hayvan sahipleri için burası uygun ve konsept bir alan. Doluluk oranımız yüzde 100'e ulaşmak üzere. Diğer pet otellerinin yanı sıra veteriner hekim kliniklerinin de hareketlendiğini duyuyoruz. Bu alanı izole tuttuğumuz için riski minimumda tutuyoruz. Alanımızda haftada 4 gün dezenfeksiyon işlemi yapılıyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Koronavirüs endişesiyle evcil hayvan sahipleri otellere koştu: Boş yer bulmak imkansız
Adana'da, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan evcil hayvan sahipleri, can dostlarının bakımı ve ihtiyaçlarının aksamaması için veteriner hekim gözetimindeki evcil hayvan otellerine bırakmaya başladı. Evcil hayvan otellerinde yoğunluk yaşanmaya başladı.


Abone Ol Google News
2 bin 756 kişi!

2 bin 756 kişi!

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağına ilişkin bilgiler paylaştı.
Hızla inşa ediliyor

Hızla inşa ediliyor

Salgın hastanesi çalışmaları havadan görüntülendi.
Açık markete baskın

Açık markete baskın

​Müşteriler saklandı, market sahibi 'zorla içeri girdiler' dedi.
Akıllara durgunluk veren olay

Akıllara durgunluk veren olay

​Ne sokağa çıkma yasağı ne de koronavirüs, resmen akın ettiler.
Müjdeli haberi<br>Vali verdi

Müjdeli haberi
Vali verdi

Kentteki 6 korona hastasından 4'ü iyileşti, 2'sinin tedavisi sürüyor.
Mesajı bekleyin

Mesajı bekleyin

​Ücretsiz maske için eczacılardan vatandaşa çağrı.
Vatandaş<br>ekmeksiz kalmadı

Vatandaş
ekmeksiz kalmadı

​Fırıncılar sabaha kadar çalıştı, kimse mağdur olmadı.
En büyük sıkıntı<br>toplu taşıma

En büyük sıkıntı
toplu taşıma

​Göksu, Yeni Şafak yayınına katıldı.
Fırsatçı fırıncıya<br>zabıta acımadı

Fırsatçı fırıncıya
zabıta acımadı

Fırına koşan vatandaşa ekmeği 5 liradan satmıştı.
Virüsün<br>atası ABD çıktı

Virüsün
atası ABD çıktı

Koronavirüsün genetik şifresi tamamen çözüldü.
Kameralı tespit

Kameralı tespit

​Hatalı parklara yönelik dikkat çeken adım.
Maskeli<br>kahramanlar

Maskeli
kahramanlar

Gece gündüz demeden çalışıyorlar.
Karantinadaki kişi sayısı açıklandı

Karantinadaki kişi sayısı açıklandı

​Bakan Kasapoğlu, KYK yurtlarındakilere ilişkin bilgiler paylaştı.
Haftaya raflarda

Haftaya raflarda

​Cilt dostu el dezenfektanı BOREL seri üretime geçti.
Yarım<br>milyara yaklaştı

Yarım
milyara yaklaştı

Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya güçlü destek.
Ne yazık ki<br>yaşanan budur

Ne yazık ki
yaşanan budur

​New York Belediye Başkanı De Blasio'dan 'toplu mezar' açıklaması.
Ödemelerde<br>artışa gidildi

Ödemelerde
artışa gidildi

​Bakan Selçuk açıkladı: Kadınlara ödenen miktar arttı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.