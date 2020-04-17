Koronavirüs Gençler de güvende değil Havalar ısındı gençler sokaklara döküldü
TÜRKİYE

Gençler de güvende değil: Havalar ısındı gençler sokaklara döküldü

Havalar ısınınca özellikle gençler sokaklara döküldü. Bunda “gençlere bulaşmıyor ya da gençler hafif atlatıyor” algısının da etkisi var. Ancak istatistikler virüse en çok yakalananların 20-40 yaş aralığındakiler olduğunu gösteriyor. Ölümlerin beşte biri de 20-64 yaş arasında.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Adana’da havaların da ısınmasıyla, bazı vatandaşlar kentte kalabalık gruplar halinde dolaşmaya başladı.
Adana’da havaların da ısınmasıyla, bazı vatandaşlar kentte kalabalık gruplar halinde dolaşmaya başladı.

Dünya dünya üzerinde 2 milyonu aşkın insanda görülen koronavirüs, 133 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Uzmanlar her gün sosyal mesafe ve izolasyon konusunda vatandaşları uyarsa da havaların ısınmasıyla birlikte özellikle gençler sokaklara döküldü. Ancak onlar da güvende değil. Yapılan çalışmalar, virüse en çok yakalanan grubun 20-40 yaş arasındakiler olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca koronadan hayatını kaybeden her beş kişiden birisi 20-40 yaş arası gençler. Türkiye’de de bunun çok sayıda örneği var. Hiçbir kronik hastalığı olmayan çok sayıda genç ömrünün baharında koronavirüsün kurbanı oldu.

DAĞ GİBİ GENÇTİ

CNN Türk muhabiri Ceylan Sever’in 27 yaşındaki kuzeni Uğurcan Demir de koronavirüse yenik düştü. Sever, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında ‘dağ gibi’ şeklinde tanımladığı kuzenine koronavirüs teşhisinin konduğunu belirterek hiçbir kronik rahatsızlığı bulunmayan Demir’in sürecinin çok ağır geçtiğini belirtmişti. Demir, 14 Nisan hayatını kaybetti.

KRONİK RAHATSIZLIĞI YOKTU

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Emircan Kılıçkaya, 11 Nisan günü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kılıçkaya’nın astım ve epilepsi hastası olduğu öğrenildi. Bir başka kötü haber de Sancaktepe’de eczacı olan ve hiçbir rahatsızlığı bulunmayan İsmail Durmuş’dan geldi. 38 yaşında koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiren Durmuş’un üniversite yıllarından arkadaşları, Durmuş’un spor yaptığını ve hiçbir kronik rahatsızlığı bulunmadığını aktardı.

18 YAŞINDAKİ GENÇ ÖLDÜ

TFF Kadınlar 3. Lig takımlarından Bursa Ağaköyspor Kulübü’nün oyuncu izleme ve sportif direktörü 18 yaşındaki Kumsal Yıldız da Kovid-19 nedeniyle 1 Nisan’da hayatını kaybetti. 28 Mart’ta 33 yaşındaki sağlık çalışanı Dilek Tahtalı da koronaya yenik düşenlerden. Özel bir hastanede çalışan Tahtalı’nın kronik rahatsızlığı olduğu belirtildi. Maltepe İGDAŞ’da çalışan 40 yaşındaki Bengül Demirel de koronavirüsten hayatını kaybetti. 3 çocuk annesi olan Demirel’in şeker hastalığı olduğu öğrenildi. İBB’den bir başka kayıp daha İSTGÜVEN’in 33 yaşındaki çalışanı Kadir Kaya oldu.

ÖLEN 5 KİŞİDEN BİRİ GENÇ

  • Uzmanlar da gençleri uyarıyor. Koronanın gençlere bulaşmadığı iddialarının asparagas olduğunu belirten Enfeksiyon Uzmanı Doç. Dr. Murat Sütçü, “Korona gençlere bulaşıyor. Hatta bulaştırma oranı çok yüksek. Yapılan çalışmalarda 20-40 yaş arasında en çok rastlanan grup. 64-65 yaş daha farklı ağır geçirirken gençlerde genellikle hafif oluyor. Nasıl bir tehlikesi var? Büyüklere bulaştırabiliyorlar. Taşıyıcı olduğu zaman sonuçlar daha ağır oluyor. Çocuklarına ailesine bulaştırıyor. Onun için evde oturulmalı. Ölüm oranına baktığımız zaman ise her beş vakanın birinin 20-64 yaş arası grupta olduğu fark edildi. Hafif geçiriliyor diye düşünebilir ama herkes hafif geçirecek diye bir olay yok. Baş ağrısı, ateş, solunum sıkıntısı olabilir. O yüzden evde oturmalılar” dedi.

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