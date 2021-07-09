Grip belirtisine 'tedbir' testi

Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan, aşılamayı ve yüzde 70 toplum bağışıklığından sonraki stratejiyi Yeni Şafak’a anlattı. “Varyantlara rağmen Kovid-19 daha az ölümcül ya da daha az hastalık yapıyor diyemeyiz” diyen Prof. Akhan, “Aşı olanlar hastalığı kapsalar da hafif geçireceklerdir” şeklinde konuştu. Son günlerde grip salgının olduğuna dikkat çeken Prof. Akhan, “Grip belirtili hastalara PCR başta olmak üzere bazı testleri istiyoruz. Grip olan kişilerde tedbiren PCR testi yaptırmalıdır” diye konuştu.

Sıla Akhan

HAKİM VİRÜSE KARŞI AŞI DEĞİŞİKLİĞİ

Prof. Akhan, “Delta, Delta Plus varyantları ya da daha fazla değişirse aşılar daha az etkin olacak. Wuhan’daki virüse göre yapılan bu aşılar bir süre sonra yetmezse o zaman en hakim virüs hangisi ona göre aşıyı değiştirmek kolay olacaktır” dedi. Toplum bağışıklığının yüzde 70’i bulmasından sonra yeni bir stratejiye geçileceğini anlatan Prof. Akhan, “Bizdeki toplum bağışıklığı çok önemli ama bütün dünyadaki de bir yandan önemli. İlk başta karşılaştığımız mart ayına göre çok iyi konumdayız. Bundan sonra belki her yıl aşı olmamız gerekecek ve aşılar değişecek. İlk döneme dönmeyiz çünkü herkes bu virüs ile mücadele ediyor” diye konuştu.

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EYLÜLE KADAR 12-17 YAŞ AŞILANMALI

Kovid-19 gençlerde daha büyük bir risk olduğundan 17 yaş altının aşılanmasının önemli olduğunu belirten Prof. Akhan, “O kısım açık kalırsa biz eylülde okulları açacağız o zamandan önce o yaş grubunun aşılanmasına başlanmalı ki okullar bulaşma kaynağı olmasın. Bulaşmayı engellemek için onların da aşılanması gerekiyor. Biz ne kadar çok kişiyi aşılarsak bizim için kış o kadar rahat geçecektir” dedi.

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