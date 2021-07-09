Koronavirüs Grip belirtisine tedbir testi
TÜRKİYE

Grip belirtisine 'tedbir' testi

Son günlerde grip salgını yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Sıla Akhan, grip belirtisi olan kişilerin tedbiren PCR testi yaptırması gerektiğini vurguladı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
​Grip belirtisine tedbir testi
Arşiv

Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan, aşılamayı ve yüzde 70 toplum bağışıklığından sonraki stratejiyi Yeni Şafak’a anlattı. “Varyantlara rağmen Kovid-19 daha az ölümcül ya da daha az hastalık yapıyor diyemeyiz” diyen Prof. Akhan, “Aşı olanlar hastalığı kapsalar da hafif geçireceklerdir” şeklinde konuştu. Son günlerde grip salgının olduğuna dikkat çeken Prof. Akhan, “Grip belirtili hastalara PCR başta olmak üzere bazı testleri istiyoruz. Grip olan kişilerde tedbiren PCR testi yaptırmalıdır” diye konuştu.

Sıla Akhan
Sıla Akhan

HAKİM VİRÜSE KARŞI AŞI DEĞİŞİKLİĞİ

Prof. Akhan, “Delta, Delta Plus varyantları ya da daha fazla değişirse aşılar daha az etkin olacak. Wuhan’daki virüse göre yapılan bu aşılar bir süre sonra yetmezse o zaman en hakim virüs hangisi ona göre aşıyı değiştirmek kolay olacaktır” dedi. Toplum bağışıklığının yüzde 70’i bulmasından sonra yeni bir stratejiye geçileceğini anlatan Prof. Akhan, “Bizdeki toplum bağışıklığı çok önemli ama bütün dünyadaki de bir yandan önemli. İlk başta karşılaştığımız mart ayına göre çok iyi konumdayız. Bundan sonra belki her yıl aşı olmamız gerekecek ve aşılar değişecek. İlk döneme dönmeyiz çünkü herkes bu virüs ile mücadele ediyor” diye konuştu.

EYLÜLE KADAR 12-17 YAŞ AŞILANMALI

Kovid-19 gençlerde daha büyük bir risk olduğundan 17 yaş altının aşılanmasının önemli olduğunu belirten Prof. Akhan, “O kısım açık kalırsa biz eylülde okulları açacağız o zamandan önce o yaş grubunun aşılanmasına başlanmalı ki okullar bulaşma kaynağı olmasın. Bulaşmayı engellemek için onların da aşılanması gerekiyor. Biz ne kadar çok kişiyi aşılarsak bizim için kış o kadar rahat geçecektir” dedi.

Eve sipariş aşı
KORONAVİRÜS
Eve sipariş aşı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak
KORONAVİRÜS
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak
Abone Ol Google News
Marmaradaki balıklar yenilebilir mi?

Marmara'daki
balıklar yenilebilir mi?

​Bakanı Pakdemirli, merak edilen soruya cevap verdi.
Yeni Akbank iddiası

Yeni Akbank iddiası

​İki gün erişim sıkıntısı yaşanan bankayla ilgili şoke eden iddia.
Hayvanlar artıkcan sayılacak

Hayvanlar artık
can sayılacak

​Hayvanları Koruma Kanunu teklifi, TBMM'de kabul edilerek yasalaştı.

​Eşe karşı işlenen suçlarda kapsam genişledi.

CHP'li Eynesil Belediye Başkanına darp suçlaması.

Bakanlık vaka ve ölü sayısını açıkladı.

​Irak'ın kuzeyinde tespit edilen PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi.

​ Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu kritik mesajlar verdi.

Fuat Oktay'dan AB Komisyonu Başkanı Leyen'e yanıt: İnsani krizlere 'asla ve asla' dediğine şahit olmadık
Gündem

Fuat Oktay'dan AB Komisyonu Başkanı Leyen'e yanıt: İnsani krizlere 'asla ve asla' dediğine şahit olmadık

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'ye düzenleyeceği ziyaret öncesi yaptığı açıklamada, Rum yönetimine tam destek vererek, "İki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz" demişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "AB'nin, bugüne dek haksızlığa, eşitsizliğe, Akdeniz ve Ege'deki dramlara, insani krizlere 'asla ve asla' dediğine şahit olmadık." ifadelerini kullandı.
AKINCI'dan Türk havacılık tarihine geçen rekor: 38 bin 39 feet yüksekliğe çıktı
Ekonomi

AKINCI'dan Türk havacılık tarihine geçen rekor: 38 bin 39 feet yüksekliğe çıktı

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. AKINCI TİHA, rekor kırdığı bu uçuşta 25 saat 46 dakika havada kaldı.
Bakan Akar ABD'li mevkidaşıyla Kabil Havalimanı'nı görüştü
Gündem

Bakan Akar ABD'li mevkidaşıyla Kabil Havalimanı'nı görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile Kabil Havalimanı güvenliğini görüştü. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Afganistanlı kardeşlerimizin güvenlik ve refahı için Kararlı Destek Misyonu’nun bitmesinden sonra da unsurlarımızla havaalanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin sağlanması çalışmaları sürmektedir" denildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.