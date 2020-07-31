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DÜNYA

Hayvanlar koronavirüsten ölüyor mu?

Koronavirüse yakalanan Alman kurdu öldü

Koronavirüs salgını hayvanları da etkiliyor. ABD'de koronavirüse yakalanan 7 yaşındaki Alman kurdunun virüs nedeniyle öldüğü bildirildi. Virüs daha önce de birçok hayvanda görülmüştü ama ABD'de ilk kez bir hayvan virüsten dolayı hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Alman kurdu Buddy
Alman kurdu Buddy

ABD’de 7 yaşındaki bir Alman kurdunun korona virüs nedeniyle öldüğü bildirildi.

Koronavirüs (Covid-19) salgından en çok etkilenen ülke olan Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinin Staten Island bölgesinde virüse yakalanan ilk köpek olan 7 yaşındaki Alman kurdunun öldüğü açıklandı.

  • Alman kurdu Buddy’nin sahibi Robert Mahoney yaptığı açıklamada, köpeğinin Nisan ayı ortasında nefes almakta zorlandığını bunun üzerine köpeği veterinere götürdüğünü ve yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

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ABD'de 25 hayvanda virüs tespit edildi

İlaç tedavisine rağmen, Buddy’nin nefes alma zorluğu çekmeye devam ettiğini ve iştahsızlık yaşadığını ifade eden Mahoney, 3 aylık hastalık sürecinin ardından köpeğinin 11 Temmuz’da öldüğünü açıkladı.

  • ABD’nin North Carolina eyaletinin Chapel Hill kentinde tamamı virüse yakalanan ailenin köpeklerinin de testi pozitif çıkmıştı. ABD Veterinerler Derneği, korona virüsün evcil hayvanlardan insanlara bulaştığı yönünde ellerinde bir kanıt olmadığını açıklamıştı.

ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre, şu anda kadar Amerika Birleşik Devletleri’nde 25 kedi ve köpeğin Covid-19 testi pozitif olarak kaydedildi.

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