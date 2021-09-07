HES’e güncelleme

Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması son PCR zorunluluğu düzenlemeleri çerçevesinde güncellendi. Riskli-risksiz bilgisine ek olarak Kovid-19 aşı durumu, son 6 ayda içerisinde hastalığı geçirip geçirmediği, son 72 saat içerisinde sonucu negatif çıkmış bir PCR testi olup olmadığı bilgileri de uygulamada paylaşılacak.
- Uygulama ile “HES kodunu sorgula”, “HES kodlarım”, “HES kod ayarları”, “COVİD-19 aşı bilgilerim”, “AB uyumlu sağlık pasaportu”, “ihbarda bulun”, “alan karekod okut”, “Korona riskini hesapla, “anket” hizmetleri de yer alıyor.