Koronavirüs HESe güncelleme
TÜRKİYE

HES’e güncelleme

Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması son PCR zorunluluğu düzenlemeleri çerçevesinde güncellendi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
HES’e güncelleme
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması son PCR zorunluluğu düzenlemeleri çerçevesinde güncellendi. Riskli-risksiz bilgisine ek olarak Kovid-19 aşı durumu, son 6 ayda içerisinde hastalığı geçirip geçirmediği, son 72 saat içerisinde sonucu negatif çıkmış bir PCR testi olup olmadığı bilgileri de uygulamada paylaşılacak.

PCR’ı olmayan yolda kaldı
KORONAVİRÜS
PCR’ı olmayan yolda kaldı

Salgına karşı tek kozumuz aşı
GÜNDEM
Salgına karşı tek kozumuz aşı
  • Uygulama ile “HES kodunu sorgula”, “HES kodlarım”, “HES kod ayarları”, “COVİD-19 aşı bilgilerim”, “AB uyumlu sağlık pasaportu”, “ihbarda bulun”, “alan karekod okut”, “Korona riskini hesapla, “anket” hizmetleri de yer alıyor.
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