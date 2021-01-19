İkinci dozlar 11 Şubat’ta

Türkiye, koronavirüs aşılamasına hızla devam ediyor. Bu kapsamda, sağlık çalışanlarının ilk doz aşılamasının bu hafta içinde tamamlanması bekleniyor. Takiben Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında kalan yaşlılar ile personele Kovid-19 aşısı vurulacak. 156 huzurevinde bulunan yaşlılara aşılama hafta sonuna doğru başlayacak. Aşılama kapsamında resmi ve özel bakımevlerindeki 18 bin 450 personel ile 30 bin engelli, resmi ve özel huzurevlerindeki 14 bin 470 personel ile 24 bin 200 yaşlı aşılanacak. Böylelikle kuruluşlarda toplam 87 bin 120 kişiye aşı uygulaması yapılacak. Sağlık Bakanlığı’nın, toplamda 50 milyon doz olmak üzere Çin ile anlaştığı inaktif Covid-19 aşısının 3 milyon dozluk ilk partisi 30 Aralık tarihinde gelmişti. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun (TİTCK) 14 gün süren güvenlik testlerinden sonra onay çıkmıştı. İkinci parti aşılar iki hafta içinde gelmesi bekleniyor. Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk koronavirüs aşısı, Ankara Şehir Hastanesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yapıldı. 13 Ocak’ta ilk aşılaması olan Koca, ikinci doz aşısı ise 11 Şubat’ta yapılacak. Böylece Türkiye, ikinci doz aşılamaya başlamış olacak.

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KORONAVİRÜS Kovid-19 aşılaması 5'inci gününde: Aşı yaptıran sağlık çalışanı sayısı 820 bini geçti