Koronavirüs İkinci dozlar arttı vaka hızı düştü
TÜRKİYE

İkinci dozlar arttı vaka hızı düştü

Prof. Dr. Sıla Akhan, iki doz aşılanmanın artması sayesinde vaka hızının düştüğünü söyledi. Akhan, “Aşı olanla olmayan arasındaki farkı çok net görüyoruz. Aşısız hastada süreç kontrolsüz ilerlerken solunum ihtiyacı artıyor.” dedi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
İkinci dozlar arttı vaka hızı düştü
Erzincan’da sağlık ekipleri, kırsaldaki yerleşim yerlerine ve yaylalara giderek aşı yapıyor.

Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan, iki doz aşılama sayısının artması sayesinde vakaların artış hızının düştüğünü söyledi. Akhan, şunları aktardı: “Hastalarda aşı olanla, aşı olmayan arasında büyük fark var. Yatan hastalarda farkları çok net görüyoruz. Oransal olarak aşı olan hastaların sayısı çok az. Aşısızlarda süreç kontrolsüz ilerliyor ve aşılılara da bulaştırabiliyorlar. Aşılı hastalarda enfeksiyonun seyri aşısızlara göre inanılmaz kontrollü gidiyor. Aşılılarda solunum ve yoğun bakım ihtiyacı olmuyor. Aşısızlarda süreç kontrolsüz gidiyor. Solunum ihtiyacı çok artıyor. Aşı olanlarla aşısızlar arasındaki gidişatın tartışacak tarafı kalmadı”

AŞI İLE VÜCUT VİRÜSÜ TANIYOR

  • İki doz aşının önemine değinen Akhan, “2 doz temel bağışıklığı oluşturuyor. İki doz aldığında kişi o virüsü artık tanıyor. Aşısızlar hiçbir şekilde virüsü tanımıyor, virüsle mücadele ederken antikor oluşturmaya başlıyor. Aralarında böyle fark var. 3. doz ise bir destek gibi düşünmeliyiz. 3. doz belli bir seviye antikoru yüksek tutuyor.” şeklinde konuştu. “3. doz okullar için çok gerekli.” ifadesini kullanan Akhan, okullar açılmadan aşıların tamamlanması gerektiğinin altını çizdi.
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