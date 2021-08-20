İlk ders aşının önemi: Güvenli okul için rehber tamam

Yeni eğitim-öğretim yılına 6 Eylül’de yüz yüze başlayacak okullarda uygulanacak Kovid-19 tedbirleri belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu’nun okulların güvenle açılması için gereken tedbirleri içeren çalışma rehberinin hazırlandığını duyurdu. Bu kapsamda, okulun açıldığı ilk haftasında başlangıç derslerinde öğrencilere Kovid-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri ve aşının önemi hakkında bilgi verilecek.

MESAFELİ OTURMA DÜZENİ OLACAK

Okul binası girişleri ve içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulacak. Eğitim faaliyetine başlamadan önce okul binasının genel temizliği su ve deterjanla yapılacak. Okullarda temassız ateş ölçer, tıbbi maske, sıvı sabun ve el antiseptiği bulundurulacak. Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin edilecek. Sınıf, çalışma salonları, işlikler, yemekhane, kantin vb. toplu kullanım alanları bulunması durumunda yeterli sosyal mesafenin korunması amacıyla kişiler arası 2 metre olacak şekilde düzenlenecek. Dersler sırasında öğretmen ile öğrenciler arasında 2 metre mesafe olacak şekilde oturma düzeni oluşturulacak ve maske takılacak.

AŞI YAPILSIN Kİ OKULLAR AÇIK KALSIN

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, hazırlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yavuz, “Okul açılacak ama okulu açık tutabilmek için salgının zirveye çıkmaması gerekiyor. Bunu da sağlamanın yolu aşılanmak. 12 yaş üstüne aşı yapılabiliyor, çocuğu olan velilerin aşılanması çok önemli. Bunlar olsun ki okullar açık kalabilsin. Öğretmenlerin de aşılanması ayrıca çok önemli. Bütün okulda çalışan kişilerin aşılanması gerekiyor, eğer aşılanmaz ise test vermelerini uygun buluyoruz. Veli veya öğretmen aşılanmayacaksa okula girmeleri için test vermeleri gerekecek. Bu nedenle aşı çok önemli” dedi. Yavuz, okullarda havalandırmaya da çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.