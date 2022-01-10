Koronavirüs İstanbulda Omicron vaka sayısı kaç oldu?
TÜRKİYE

İstanbul'da Omicron vaka sayısı kaç oldu?

İstanbul’da artan günlük korona virüs vakaları nedeniyle hastanelerde PCR testi yoğunluğu oluştu. Omicron varyantının artık göstermesi nedeniyle hasta olan kişi sayısı arttı. Bu anlamda İstanbul'da omicron vaka sayısının kaça çıktığı merak kazandı. Peki, İstanbul Omicron vaka sayısı kaç oldu? İşte İstanbul'da güncel koronavirüs haritası...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda Omicron vaka sayısı kaç oldu?
omicron

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından 25-31 Aralık'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 663,69, Ankara'da 184,29 ve İzmir'de 323,30 oldu. Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il ise Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli oldu.

İSTANBUL'DA OMİCRON VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

İstanbul'da Omicron varyantı nedeniyle vaka yoğunluk haritası kırmızıya boyandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre hastalığın hafif atlatıldığını düşünmek ve tedbiri elden bırakmak kötü sonuçlar doğurabiliyor.

Vaka yoğunluk haritasında İstanbul'un neredeyse tamamı kırmızıya boyandı. Omicron nedeniyle vaka sayısının daha da artması bekleniyor.

İstanbul'da Omicron varyantı nedeniyle vaka yoğunluk haritası kırmızıya boyandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre hastalığın hafif atlatıldığını düşünmek ve tedbiri elden bırakmak kötü sonuçlar doğurabiliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından 25-31 Aralık'ı kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 303,51'den 663,69'a, Ankara'da 129,82'den 184,29'a ve İzmir'de 68,54'den 323,30'a yükseldi.

Vaka yoğunluk haritasında İstanbul'un neredeyse tamamı kırmızıya boyandı. Omicron nedeniyle vaka sayısının daha da artması bekleniyor.

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"Vaka sayıları kaçınılmaz bir şekilde artacak"

Vaka sayılarının daha da artacağı uyarısını yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, şunları söyledi:

"Vaka sayıları kaçınılmaz bir şekilde artacak. Çünkü Omicron birçok başka mutasyon içeriyor ve Delta'daki ya da daha önceki 4 tane özellikle endişe edilecek olan varyantlardaki önemli mutasyonları içeriyor."

"Hafif geçiyor gibi bir yargıya varmamak lazım"

Dünya Sağlık Örgütüne göre Omicron'un hafif seyrettiği algısı yanlış.

DSÖ'nün bu tezini desteklediğini söyleyen Akhan, "Hastalığı hafif geçiriyorlarsa mutlaka aşılarını tam yaptırmış ya da 2-3 hatırlatma dozunu yaptırmış kişilerde hafif geçiyor. Diğer kişilerde böyle bir riske girmeye, nasıl geçeceğini test etmeye hiç gerek yok. Çünkü gerçekten sonuç çok ağır olabiliyor. Böyle bir yargıya, hafif geçiyor gibi bir kanıya varmamak lazım" dedi.

FAHRETTİN KOCA'DAN OMİCRON UYARISI

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son üç hafta içinde, Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda %6,2 artış oldu. Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış yok. Kayıplarımızın büyük kısmı, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlar."

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