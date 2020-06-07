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TÜRKİYE

İşte kreşlerin yeni normalleri

Sağlık Bakanlığı, kreş ve gündüz bakım evlerindeki küçük çocuk ve bebeklerin bakımına yönelik yeni düzenlemeleri belirledi. Çocukların kıyafetlerinde vücut salgıları ile kirlenme varsa kıyafetleri sık sık değiştirilecek. Kirli giysiler aileye plastik torba ile verilecek veya çamaşır makinesinde en az 60 derecede yıkanacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde kreşler, gündüz bakımevleri ve okul öncesi eğitim kurullarına ilişkin yeni düzenlemelere yer verdi. Buna göre, çocukların kıyafetlerinde vücut salgıları ile kirlenme varsa kıyafetleri sık sık değiştirilecek. Kirli giysiler aileye plastik torba ile verilecek veya çamaşır makinesinde en az 60 derecede yıkanacak.

BİBERON KULLANIMI

Biberon kullanımı öncesi ve sonrası eller yıkanacak. Şişeler şişe kapakları, biberon uçları ve diğer ekipmanlar her kullanımdan sonra bulaşık makinesinde veya şişe fırçası, sabun ve su ile iyice temizlenecek.

PERSONELE TOPLU SAÇ

Bez değişimi yapılacaksa personel önce ellerini su ve sabunla yıkayacak. Diğer çocuklardan ayrı bir alanda kişisel koruyucu ekipman giyerek bez değiştirecek. İşlem bittikten sonra bez değiştirme alanı temizlenecek. Hem personelin hem de bebeğin elleri su ve sabunla yıkanacak. Küçük çocukları yıkayan, besleyen veya tutan personel mutlaka uzun kollu önlük giyecek ve saçları toplu olacak. Her çocuk bakımından sonra önlük değiştirilecek. Bebeklere ve 2 yaş altı çocuklara boğulma tehlikesi nedeniyle maske takılmayacak. Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf ve grup odaları içinde yüksek sesle aktiviteler yapılmayacak.

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