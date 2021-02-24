​Karadeniz alarm veriyor

Sağlık Bakanlığının açıkladığı haftalık Kovid-19 vaka sayılarında Karadeniz’de yine ilk sırada yer aldı. Haftalık her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre, en yüksek oranlar Karadeniz Bölgesi’ndeki illerde görülüyor, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde ise vaka sayıları düşüyor.

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Sağlık Bakanlığınca ilk kez geçen hafta 81 il için 8-14 Şubat’ı kapsayan her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısının duyurulmasının ardından dün 15-21 Şubat’a ilişkin veriler açıklandı. Buna göre, 3 büyükşehirden İstanbul’da her 100 bin kişideki vaka sayısı 60,19’dan 68,23’e yükseldi. Ankara’daki sayı 35,49 iken 35,39, İzmir’de ise 44,39 iken 42,67 oldu.

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Geçen hafta açıklanan verilere göre, ülke genelinde her 100 bin kişide en çok vakanın görüldüğü 5 il olan Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun aynı kalırken, bu şehirlerin kendi içindeki sıralaması değişti. Vaka sayısı, Trabzon’da 228,02’den 207,54’e, Rize’de 202,44’ten 200,08’e düşerken, Ordu’da 194,42’den 228,40’a, Giresun’da 184,34’ten 217,51’e, Samsun’da 171,29’dan 202,94’e yükseldi. Böylece en çok vakanın görüldüğü 5 il bu hafta Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun ve Rize şeklinde sıralandı. Bu illerin hepsinin haftalık vaka sayılarının 100 binde 200’ün üstünde olması dikkati çekti.

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DOĞUDA SEVİNDİREN DÜŞÜŞ

Bu şehirlerin ardından gelen ve haftalık her 100 bin kişide 100’den fazla vaka görülen iller sırasıyla, “Tokat 149,2, Osmaniye 134,9, Adıyaman 120,64, Aksaray 108,27, Karaman 105,92, Sakarya 103,01, Konya 101,95” oldu. Geçen hafta açıklanan verilere göre, en iyi durumdaki Şırnak’ta 7,82 olan vaka sayısı bu hafta 3,91’e düştü. Bu ili izleyen Hakkari’deki sayı 9,55’ten 3,21’e geriledi. Önceki verilere göre, her 100 bin kişide en az vakanın görüldüğü 10 il arasındaki Batman’da sayı 12,49’dan 8,71’e, Van’da 14,89’dan 13,92’ye, Mardin’de 15,33’ten 12,52’ye, Muş’ta 16,28’den 8,51’e, Diyarbakır’da 17,53’ten 10,00’a, Siirt’te 21,37’den 20,54’e düştü. En az vakanın görüldüğü 10 il bu hafta sırasıyla Hakkari, Şırnak, Muş, Batman, Diyarbakır, Iğdır, Mardin, Van, Bitlis ve Karabük oldu.

Ordu’da vakalardaki artışa rağmen cadde ve sokaklardaki yoğunluk dikkat çekti. Belediye hoparlöründen anonslar yapılarak vatandaşlar uyarıldı. Güvenlik güçleri, Hayat Eve Sığar (HES) Kodu uygulaması yaptı.

Artış olunca tedbir de geldi

Trakya’da Kovid-19 vakalarında geçen haftaya göre artış yaşandı. Edirne’de vaka sayısı 75,29, Kırklareli’nde 71,05, Tekirdağ’da 74,65 olarak tespit edildi. Vaka sayısı yükselişinde Tekirdağ ve Kırklareli dikkati çekti. Tekirdağ’da geçen hafta vaka sayısı 55,37, Kırklareli’nde ise 52.61 olarak açıklanmıştı. Edirne’de geçen hafta olan 65,66 olan vaka sayısında bu hafta artış tespit edildi. Son vaka tespitlerine göre Trakya’daki en çok vakanın görüldüğü kent Edirne olarak belirlendi. Keşan ve İpsala ilçelerinde vaka artışının yaşanması sonrası ek tedbirler alındı. İpsala’da halk pazarının geçici süre kurulmaması kararının yanında Keşan Kaymakamlığı da ev hanımlarının altın günü, ev gezmeleri gibi buluşmalar yapmamasını istedi.