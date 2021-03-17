Karadeniz yine birinci sırada: ​57 şehirde vaka artışı ​

Her 100 bin kişideki vaka sayısı 348,36’dan 458,53’e yükselen Samsun, en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. Vaka sayısı 12,08’den 2,11’e düşen Siirt ise en iyi durumdaki şehir.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 6-12 Mart’ı kapsayan verilere göre, 57 ilde, 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı arttı, 24 ilde azaldı. Sağlık Bakanlığı, 81 il için, 6-12 Mart’ta 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, İstanbul’da her 100 bin kişideki vaka sayısı 111,57’den 178,25’e, İzmir’de 66,47’den 78,57’ye, Ankara’da 54,83’ten 68,53’e yükseldi.

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KARADENİZ YİNE BİRİNCİ!

Her 100 bin kişideki vaka sayısı 348,36’dan 458,53’e yükselen Samsun, bir önceki hafta olduğu gibi yine ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. Samsun’un ardından en fazla vaka Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis’te görüldü. 100 binde vaka sayıları Sinop’ta 314,15’ten 345,56’ya, Giresun’da 282,14’ten 296,84’e, Balıkesir’de 172,46’dan 257,60’a, Kilis’te 163,17’den 255,62’ye yükseldi.

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BU İLLERE DİKKAT

100 binde görülen Kovid-19 vaka sayılarına göre bir önceki haftaya kıyasla 57 ilde artış yaşandı, 24 ilde sayı azaldı. Artış yaşanan iller arasında Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Mardin, Muğla, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Uşak, Yozgat var. Vaka sayıları bir önceki haftaya göre, Afyon, Ağrı, Amasya, Artvin, Bartın, Bitlis, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hatay, Kars, Kütahya, Manisa, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon’da ise azaldı.

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EN KÖTÜ SAMSUN, EN İYİ SİİRT

100 binde en fazla vaka sayısının görüldüğü Samsun, bir önceki haftayla kıyaslandığında da en fazla vaka artışının yaşandığı il oldu. Bu ilde 100 binde görülen vaka sayısı bir haftada 110,17 oranında arttı. Sakarya, Ordu, Rize, Burdur ve Bitlis ise vaka sayısı en fazla azalan iller olarak sıralandı. 25 ilin haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 100’ün üstündeyken, bunlardan 11’i 100 binde 200’ün üstünde. Haftalık vaka sayısı 100 binde 200’ün üstündeki şehirler “Ordu, Tokat, Trabzon, Konya, Edirne ve Yalova” şeklinde sıralandı. Haftalık verilere göre en iyi durumdaki Siirt’te vaka sayısı 100 binde 12,08’den 2,11’e düştü. Bu ilin ardından 4,46 ile Şırnak, 7,84 ile Hakkari her 100 bin kişide en az vakanın görüldüğü şehirler oldu.

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HES KODU 3 MİLYAR KEZ SORGULANDI

Sağlık Bakanlığı’nın HES uygulaması, Kovid-19’la mücadelede etkinliğini rakamlarla ortaya koydu. HES, bugüne kadar 62 milyon 104 bin 776 kez cep telefonlarına indirildi. Uygulama sayesinde 68 milyon 136 bin 524 kişi tarafından 119 milyon 440 bin 875 HES kodu oluşturuldu. Toplumsal hayatta ilgili kişiler ve kurumlar tarafından 3 milyar 307 milyon 938 bin 306 kez HES kodu sorgulandı.