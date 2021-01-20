Koronavirüs Kısıtlamalar şubat sonu kalkabilir Vakaların binin altına inmesi şart
TÜRKİYE

Kısıtlamalar şubat sonu kalkabilir: Vakaların binin altına inmesi şart, Kısıtlamalar ne zaman kalkacak?

Kısıtlamalar şubat sonu kalkabilir: Vakaların binin altına inmesi şart

Birinci risk grubundan aşılanan yaklaşık 850 bin sağlıkçıdan biri olan Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, aşılamada ve kısıtlamalar ile ilgili Yeni Şafak’a konuştu.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Birinci risk grubundan aşılanan yaklaşık 850 bin sağlıkçıdan biri olan Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, aşılamada ve kısıtlamalar ile ilgili Yeni Şafak’a konuştu.

Aşıda ikinci aşama
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Aşıda ikinci aşama

PARÇA PARÇA GEVŞEYEBİLİR

  • Prof. Hakan Oğuztürk, “Ben kişisel olarak kısıtlamaların ancak şubat ayı sonunda parça parça gevşetilmeye başlanabileceği kanaatindeyim. Kısıtlamaların azaltılması sürecinde de öncelik üretim ve eğitim alanında olabilir. Bu süreç içinde rakamların günlük binlerin altına indiğini görmemiz gerekiyor” dedi.

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HAYATİ ÖNEMDE

Huzurevi, engelli bakım merkezleri ve 90 yaş üzeri için aşılamanın başladığına dikkat çeken Oğuztürk, “Buraların sakinleri olan yaşlı çınarlarımız için de aşılanma hayati derecede önemlidir. Yaşlandıkça bağışıklık sistemi zayıflar ve hastalıklarla savaşmak daha da zorlaşır. Bu yaş grubundakilerde, bu süreçte vücudun hastalıklara yakalanma riskini en aza indirmek için bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekir” diye konuştu.

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