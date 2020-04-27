Kızılay Genel Başkanı Kınık immün plazma çalışmasında güncel bilgileri açıkladı: Bağışçı sayısı 567'ye ulaştı

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezinden online yayın yaparak, koronavirüs tedavisinde immün plazma yöntemindeki yeni aşamanın bilgilerini paylaştı.

Yurt genelinde Kızılay aracılığıyla temas kurulan immün plazma bileşenini verecek olan 3 bin 805 vatandaşın yaklaşık bin 490'ının plazma bağışına uygun olarak tespit edildiğini açıklayan Kınık, bağışçıların bir kısmının uygunlukla ilgili son testlerinin sürdüğünü kaydetti.

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"Ülke genelinde immün plazma bağışçı sayısı 567'ye ulaştı"

Kınık, 484 vatandaşın 14 kentteki plazma aferez merkezlerinde randevularıyla beraber bağış süreçlerinin devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Şimdiye kadar 380 immün plazma bağışını Kızılay aldı. Kızılay dışındaki merkezlerde yaklaşık 187 immün plazma bağışı aldılar. Ülke genelinde almış olduğumuz immün plazma bağışçı sayısı 567'ye ulaştı. Bağışlanan immün plazmalar, bini aşkın immün plazma bileşenine dönüştürüldü ve koronavirüs nedeniyle rahatsızlık çeken vatandaşlarımıza endikasyon ve sıra çerçevesinde ulaştırıldı. Şu anda Kızılay'dan immün plazma bileşeni bekleyen hasta sayımız 1066'dır. Bundan önce bini aşkın hastamıza ulaşan immün plazma, bundan sonraki süreçte aynı hızda daha da artarak, daha da güvenli bir şekilde ulaştırılacaktır."

14 ilden toplanan immün plazmaların, 38 kentteki hastalara ulaştırıldığını aktaran Kınık, bundan sonraki süreçte de özellikle koronavirüs rahatsızlığını atlatarak üzerinden 14 gün geçen 18-60 yaş arasındaki vatandaşların bağışlarının çok önemli olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin immün plazmada en fazla aksiyon alan ülke olduğunun altını çizen Kınık, kullanılan metotların ve klinik yaygınlık itibariyle de dünyadaki en geniş immün plazma bileşeni kullanan ülkelerden birisi olduklarına dikkati çekti.

İmmün plazma alınabilmesi için belli testlerin özenle yapılması gerektiğini belirten Kınık, bileşenlerin hastalara daha etkin uygulanması, olası ikinci dalgalar için Kızılay biobankalarında eksi 25 derecede dondurularak saklanılıp kullanılması için çalıştıklarını ifade etti.

Bu çerçevede plazmalar içerisinde immunoglobulin antikor-2'nin, koronavirüse karşı ayrıştırılarak ilaç formuna dönüştürülmesi konusunda sürecin çok hızlı ilerlediğini söyleyen Kınık, şöyle konuştu:

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"Bunun yaygın şekilde kullanıma girmesi için de Sağlık Bakanlığımız ve TÜBİTAK'ın destekleriyle şu anda çalışıyoruz. Bu faaliyetlerin dışında bir başka süreçte özellikle almış olduğumuz plazmaların içinde bulunabilecek olan bazı aktif mikroorganizmaların inaktive edilerek plazmanın daha güvenli hale getirilmesi ve hastalarda oluşabilecek olan komplikasyonların bu plazma patojen inaktivasyon dediğimiz metotla daha güvenli bir şekilde hazırlanması ve bu anlamda hastanelerimize sunulması işlemiydi. Bu anlamda Gaziantep Üniversitemiz'e teşekkür etmek istiyoruz çünkü kendi vizyonlarıyla beraber kendi kapasiteleri için ayırmış oldukları cihazları bir feda anlayışıyla beraber Kızılay'ın İstanbul ve Ankara merkezlerine kurdular."

Kan bağışı için mesai saatleri iftar ve sahura göre ayarlandı

Koronavirüsten dolayı kan bağışlarının azaldığı ve şu anki durumun sorulması üzerine Kınık, ortalama iş gününde alınması gereken kan oranının yarıya düştüğü cevabını verdi.

Stoklarının her türlü kötü şart ve senaryolara uygun olması gerektiğine değinen Dr. Kerem Kınık, "Herhangi bir afet durumunda, acil kan ihtiyacımızın olduğu zamanda depolarımızın dolu olmasını istiyoruz. Şu anda asgari stok seviyelerimiz zorlanıyor. Kovid salgınına girdiğimizde stok seviyelerimiz iyiydi, yüz binlerin üzerinde girmiştik ve bu süreçte bir sıkıntı yaşamadık." dedi.

Çağrıların karşılık bulduğunu ve sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde kan bağışının kapsam dışında tutulduğunu anımsatan Kınık, ramazan ayı dolayısıyla kan bağışı için mesai saatlerini iftar ve sahura göre ayarladıklarını sözlerine ekledi.

"Kızılay ile ortak proje ürettik"

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de konuşmasında 28 Mart'ta Türkiye'de özellikle Kovid-19'la mücadelede patojenden arındırılmış immün plazma tedavisini gündeme taşıdıklarını hatırlattı.

Gaziantep Üniversitesi olarak radyoaktif üretim merkezi kurmak üzere harekete geçtiklerini söyleyen Gür, Japonya'da bu tür bir immün plazma sisteminin çok etkin olduğunu gördüklerini ve Türkiye'ye getirmeye karar verdiklerini ifade etti. Bu sistemi Türkiye'ye 4 ay önce getirmeyi planladıklarını kaydeden Gür, Kovid-19 salgınıyla birlikte sürecin hızlandırıldığını belirtti.

Gür, "İmmün plazmada donörler çok önemli. Türkiye genelinde on binlerce plazma bekleyen vakalara sunmak önemliydi. Bu projeyi biz İstanbul ve Ankara'ya taşıdık. Bu, ülkede topyekün bir milli seferberliktir. Böylece Kızılay ile ortak proje ürettik." dedi.

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"Türkiye'deki ilk ve tek teknoloji"

İmmün plazmanın denenmesi gereken önemli bir tedavi alternatifi olduğunu vurgulayan Gür, bunu yaparken 3 soruya cevap verilmesi gerektiğini belirterek şunları ifade etti:

"Birincisi, bu plazmaları aldığımızda plazmalarımız güvenli mi? Bu sorunun cevabını birkaç açıdan vermemiz gerekiyor. Patojenler, mikroplar ve diğer zararlı maddeler açısından. Bizim Türkiye'ye getirmiş olduğumuz riboflavin dediğimiz B2 vitaminiyle kombine edilmiş ışınlama sistemi Türkiye'deki ilk ve tek teknoloji. Bununla birlikte biz, patojenlerden arındırıyoruz, bu büyük bir avantaj. İkincisi, Türkiye'de yapılmış olan bu arındırma sistemi Kovid-19'da etkin mi? Bununla ilgili yapılan birçok çalışmada Kovid-19'da bizim riboflavinle başlatmış olduğumuz sistemde etkin olduğuna dair bilimsel çalışmalar var. Üçüncüsü, özellikle yoğun bakımda akciğer solunum kapasitesi azalmasına bağlı olarak akut solunum sıkıntısından kaybediyoruz hastaları. Bu sistem, akciğerdeki solunum sıkıntısına sebebiyet veren iltihabı başlatan faktörleri yok ediyor. Türkiye'ye getirmiş olduğumuz bu sistem ile hastada ciddi bir rahatlama sağlıyor."

Sistemin herhangi bir zararı olmadığını aktaran Gür, diğer sistemlerin 24 saatte arındırma yaptığını ancak bu sistemin 7 dakikada arındırma yapabildiğinin bilgisini verdi.

"Donörlere ihtiyacımız var"

Prof. Dr. Ali Gür, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Devletimiz en güvenli sistemleri Türkiye'ye getirdiği için şu an elimizde hali hazırda dünyanın en güvenli sistemleri var. Bunlarla arındırarak plazma tedavisi yapacağız. Donörlere ihtiyacımız var. İyileşmiş hastalarımız bu konuda lütfen biraz fedakarlık yapsınlar."

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FOTOĞRAF 8 Koronavirüsü yenen ve gönüllü bağışçı olan Dr. Kürşat Demir, Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi'nde immün plazma bağışı yaptı. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, ümmün plazma işlemi sırasında açıklamada bulundu. Kınık, kan verebilecek özelliklerdeki sağlıklı bağışçıların kanlarını alacaklarını bildirerek İyileştikten sonra üzerinden 14 gün geçmiş olması gerekiyor. Bir de özellikle gebe kalmış kadınlarda bebekle anne arasında kan uyuşmazlığı olabileceğinden ve hastalarda bu olumsuz etki oluşturabileceğinden onlar dışında bütün iyileşmiş ve şifa bulmuş kahramanlarımızı bekliyoruz dedi. GÜNDE 750 BAĞIŞÇIDAN İMMÜN PLAZMA ALABİLECEK DURUMDAYIZ Kınık, İstanbul, Gaziantep, Trabzon, İzmir, Ankara, Adana, Samsun, Bursa, Antalya ve Denizli olmak üzere 10 il ve 13 noktada bu işlemleri başlattıklarını ifade ederek, şunları söyledi: Buralar en çok vakaların görüldüğü ve bu anlamda iyileşme oranlarının da en fazla görüldüğü illerimiz. Bu illerimizde 4 tane mobil TIR'ımız, hastalarımızın ayağına gidecekler. Şuan iyileşmiş hasta sayımız az. Ama önümüzdeki haftadan itibaren bu geometrik olarak artacak. Dolayısıyla uyguladığımız testin miktarı arttıkça semptom göstermeden iyileşmiş vakaların da tespiti yapılabilmiş olacak. Dolasıyla hem hastaneden tedavi görüp çıkmış hem farkına varmadan iyileşmiş olan hastalarımızla ilgili büyük bir havuzumuz önümüzdeki haftalarda elimize ulaşacak. Şuanki kapasitemiz Kızılay olarak günde 750 bağışçımızdan immün plazma alabilecek durumda. Ülke genelindeki eğitim ve araştırma hastaneleri ve üniversite hastanelerimizle beraber baktığımızda Türkiye'de yeteri kadar plazma alabilme kapasitesi var. Bu kapasiteyi biz istediğimiz anda artırabiliriz. Dolayısıyla kan vermek isteyen bağışçımız bizimle temasa geçtikten sonra şartlara uygunsa verebilir. 1 hasta 6 insana şifa olacak, 6 insanı ölümün kıyısından hayat tarafına çekebilecek. ELİMİZDEKİ BÜTÜN SİLAHLARI CEPHEYE SÜRMEK DURUMUNDAYIZ İmmün plazma tedavisinin tamamlayıcı bir tedavi olduğunu belirten Kınık, Bu yöntem 1890 yıllarından beri antibiyotik çağı öncesinde tıpçıların uyguladığı, bu virüsten önce de Sarsda, H1N1’de, Ebolada kullanılmış olan bir metot. Fakat bugün Covid-19'un resmen kürünü sağlayabilecek bir ilaç ve aşı bulunmadığı için elimizdeki bütün silahları cepheye sürmek durumundayız. Bu plazma tedavisi özellikle ağır vakaların iyileşmesini hızlandırıyor, bu bilimsel olarak kanıtlı. Hastalık ve ölümle ilgili riskleri düşürüyor, bu da kanıtlı. Ve tamamlayıcı bir tedavi olarak veriliyor. Özellikle yoğun bakımlarda hastanın solunum cihazına kalış süresini azalttığı da kanıtlı. Bu bize birçok fayda sağlayacak. Yoğun bakımlarda kalış süresi azalınca kapasitemiz artmış olacak ve daha fazla yoğun bakım ve cihaz kullanacak hastaya erişmiş olacağız diye konuştu. BUNU BİR VATANDAŞLIK GÖREVİ OLARAK GÖRÜYORUM Covid-19 hastalığını yenen Operatör Dr. Kürşat Reşat Demir ise 3 hafta önce ilk semptomların başladığını ifade ederek, Bir grip gibi kırgınlık, halsizlik, üşüme tarzında şikayetlerim oldu. Bir sonraki gün ateşim başladı. Onun devamında çok hızlı bir şekilde ateş yükseldi ve bir sonraki gün de öksürük eklendi. Her şey hızlı gelişti. Bundan ötürü bir örnek vermem gerektiğini düşündüm ve bunun üzerine bir akciğer tomografisi çekildi. Orada koronavirüsle uyumlu bulgular vardı. Öyle olunca örnek alındı ve geçici bir karantina odasına alındım. Bir hekim olarak o sürede vaka sayısını biliyordum. Henüz Türkiye’de 200 vaka varken başıma gelmiş olması bir tedirginlik oluşturdu. Sonuç olarak kan örneği verdim ve pozitif geldi. Gençlerde yaşlılara oranla bir miktar daha rahat atlatıldığını bildiğim için biraz daha rahattım fakat tedirginlik yoktu diyemem. Süreci direkt yaşadım ve bu insanlardaki tedirginliği direkt anlamamı sağladı. Sahada çalışmanın yanı sıra bir de bu şekilde tedaviye vesile olmak gerçekten de farklı bir duygu. Bunu da ayrıca bir vatandaşlık görevi olarak görüyorum. Koronavirüsü yenen doktor ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu Sağlık Bakanlığının koordinasyonu ve Türk Kızılayın yürütücülüğünde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başlatılan "immün plazma" tedavisi için ilk gönüllü plazma bağışçısı, koronavirüsü yenen Dr. Kürşat Demir oldu. BiP'te paylaş

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